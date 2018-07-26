姚文智曬貓被砲轟 動保人士站出來替他說話

2018-07-26 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨天拍攝定裝照時，帶著愛貓「Togi」合影，但是因為抱貓的動作不妥，以及自曝過去養的貓一隻亂吃東西身亡、一隻送養別人等事情，惹怒大批貓奴。對此，動保人士黃泰山跳出來替姚文智說話，「同是愛動物，何必扭曲攻擊他人?」

黃泰山今天在臉書上發文，表示看到姚文智抱愛貓拍照，反被酸民抨擊，內心替姚文智抱不平，並想要為他平反。他表示，在1999年爆發多件非法寵物繁殖場餓死狗狗的事件，當時黃泰山為了向社會宣傳以領養代替購買的觀念，便舉辦飢餓100小時的活動。無奈當時經費不足，活動安排一度推延。後來經過朋友介紹認識姚文智，也多虧有姚的協助，才能順利找上前行政院長謝長廷贊助活動。

黃泰山感謝姚文智在動保路上的幫助相挺，他又舉2012年全台多地發生的毒狗事件為例，當時政府漠視，警政單位也都拒絕受理動保案件。當時黃泰山再度請姚文智幫忙，姚也馬上召集相關單位舉行公聽會等。終於在姚的努力下，警政署終於訂出「動保警察協助處理動物案件處理流程」。而姚文智當時說：「不論是人類、動物，每條生命都不應該有階級之分，都應該被重視」，這句話讓黃泰山十分感動，並深深刻在腦海裡。

黃泰山表示，這次姚文智因為曬貓動作被批不愛動物，但是這些年來，姚文智為動保做出的努力很多人都沒看見，「支持動保的政治人物應該要鼓勵，否則以後誰敢幫動保?」

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真心付出的愛更值得敬佩！同是愛動物，何必扭曲攻擊他人?