民調5成新北市民反深澳電廠 侯辦批蘇貞昌不敢表態

2018-07-26 21:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日TVBS公布新北市長選戰民調，其中一項調查，有超過5成市民反對興建深澳燃煤電廠。國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人賴冠群今天表示，反深澳電廠是新北市的主流民意，民進黨新北市長參選人蘇貞昌卻懼於黨意不敢表態，令人唏噓。

賴冠群說，近日2份媒體民調，都顯示侯友宜穩定領先蘇貞昌超過15%，針對深澳電廠議題，僅22%民眾贊成興建，有超過5成市民反對，顯見反對深澳電廠已是新北市的主流民意。

他強調，深澳電廠將帶來大量污染，嚴重傷害市民健康，國內專家學者都已表達高度疑慮，蘇老縣長卻懼於黨意，不肯與民意站在同一邊，自然無法獲得民意認同。

賴冠群指出，2012年9月，時任民進黨主席的蘇貞昌，曾嗆馬英九政府「如果一昧用黨意來壓制民意，最後就是官逼民反」、「國民黨將自作自受」，對比蘇貞昌今日懼於黨意不敢表態的表現，實在讓人不勝唏噓，且蘇貞昌一再表示「深澳電廠若有污染，他一定反對」，既然如此，就應該直接加入反深澳電廠行列。

賴冠群表示，蘇貞昌曾任台北縣長、總統府秘書長、行政院長及民進黨主席等重要職務，更代表民進黨參選副總統，過往表現應受市民檢驗。他呼籲蘇貞昌儘速表態反對深澳電廠，健康是絕對不可妥協的價值，無關黨派。