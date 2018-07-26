退出「摯愛的民進黨」 3連任全國黨代表參選中市議員

2018-07-26 22:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區錦平里長游金隆甫連任3屆民進黨全國黨代表，今天宣佈退黨參選北區市議員，並抗議黨內民調初選不公，他為擴大服務市民，必須挺身而出、忍痛退黨，為議員選舉開出第一槍，盼無力量在北區覺醒，未來不分藍綠服務，也督促民進黨持續改革進步。

游金隆為小英之友分會長，黨齡近20年，積極從事黨務，曾任台中市黨部兩屆市黨代表、執委、3屆全國黨代表與連任3屆里長，經歷豐富，昨天他拿出當證、全國黨代表當選證書及退黨聲明，宣佈退黨參選市議員。

游金隆說，歷經3屆北區市議員黨內初選發現，市議員黨內初選民調機制有嚴重問題，無法表現多數民意、新人無法出頭，近兩次民調北區選民「無法決定者」分別高達70%、60%，卻被視為有效樣本，讓少數民眾缺定人選，現任者不管做好、做差，只要知名度高就有「絕對的現任優勢。」

游金隆舉例，中西選區市議員江肇國、潭雅神的張雅旻、太平的張玉嬿在上屆初選民調僅約2至3%，這次都高達近30%，賴佳微、范淞育這次分別約16％及17％連莊晉級，自己則是8％未獲提名，因此只要選區在沒有增額提名的情形下，新人想挑戰現任者，全台中市有30多人竟無人過關，放眼全國幾乎為零。

游金隆強調，民進黨錯誤初選制度下，導致他無服務北區民眾「只有退黨，在黨外監督避市政！」這種保護現任議員的不公制度，也相對澆熄了「真心服務選民者」的熱誠，選民怨聲者眾，更多選民要求里政獲獎無數的他繼續參選，因此為市民利益優先決定退出「摯愛的民進黨」，以無色力量參與北區市議員選舉，也讓民調制度獲得黨中央的重視，讓「改革挺下一代」獲得落實。