防申復東亞青運主辦權石沉大海 林佳龍：要考慮配套

台南市長參選人黃偉哲（左3）參訪台中建設，並力挺台中市長林佳龍（左4）爭回東亞青運主辦權。（記者張菁雅攝）

2018-07-26 18:21

〔記者張菁雅／台中報導〕第一屆東亞青年運動會原訂明年在台中市舉辦，因受到中國打壓，東亞奧會日前開會決議取消台中市主辦權，台中市政府今日已準備好申復文書，市長林佳龍下午表示，隨時可以遞件，而為預防申復石沉大海，必須考慮配套措施，市府也與中華奧會做好分工。

林佳龍表示，副市長林依瑩上午已到體育署與中華奧會開會，研議申復的內容與方式，市府提出申復的理由很堅強，根據合約規定，東亞奧會每一年必須在主辦城市召開正式理事會，中間再有一次在總部，這次沒有按照正常程序，包括地點、開會通知不符合60天的規定、議程也未徵求會員意見，台中作為主辦城市，他又是籌委會主委，沒有被通知、也不能出席，這是被告缺席的審判，不公不義，國人已經都知道了，現在要讓世界了解。

林佳龍指出，爭回主辦權要有分工也要有策略，不必急在一時一刻，怎麼走是最好的方法，當中也包括國際溝通，總之申復文書已經準備好，隨時可以遞件，但要考慮配套措施，所以保留一點彈性。另外，市府了解東亞奧會受中國影響相當大，必須預防石沉大海，其他的路一定研究規劃好，有些是透過中華奧會推動，有些是透過主辦城市進行。

林佳龍：選舉結果開放 事前計算常常失算

至於外傳北京是因為擔心林佳龍連任恐將無法主導賽事？對此，林佳龍說，他知道北京當局對台灣局勢的研判及顧慮，台灣是民主社會，公投要提什麼題目，是人民的自由，政府不應該干涉；再則，選舉的結果是開放的，沒有說誰一定會贏，在開票之前，所有計算是對人民不尊重，不應該有這樣的計算，這樣的計算也常常會失算，他認為不應該以政治思考作為剝奪台中主辦權的理由，希望北京當局能真正反省，聽到台灣人民的心聲，不要讓錯誤決定在奧運相關歷史上留下最大的汙點。