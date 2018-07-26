蘇貞昌到八里拔樁 提出台北港推動「境內關外」拚繁榮

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午到八里廖添丁廟參拜。（記者葉冠妤攝）

2018-07-26 18:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午接連參拜八里廖添丁廟、安福宮，他拋當選在台北港推動「境內關外」，吸引製造業進駐、創造地方就業機會，也讓世界各地郵輪都可在此停靠，帶動地方、甚至新北的繁榮。

蘇貞昌今天早上先走訪石碇，下午則轉往八里參拜宮廟，晚上接續舉辦市政說明會，有媒體問到，來到藍營優勢區，是否有拔樁意味？蘇貞昌說，八里對他很好，他當年在八里也建設很多，競選縣長連任時，八里贏了很多票，他非常感謝八里的鄉親。

蘇接著話鋒一轉說，現在八里有很多的問題，累積已久，地方鄉親很期待改變、改善，他今天到八里就是來聽地方意見，希望能幫地方解決困難，讓新北更發展。

廖添丁廟廟方特別向蘇貞昌請託停車場用地徵收事宜，蘇貞昌說，廖添丁廟是八里地方信仰中心，遊客眾多，常常一來就是10幾輛遊覽車，但現在把旁邊的地圍起來，讓造訪信眾沒地方停車，他已經聽到廟方的意見，將來會為地方解決困難。

蘇貞昌還說，八里不只這個問題，他當年打通64號道路，讓大家從新店到八里更便利，同時台北商港具發展潛力，應該盡快開發台北港區，甚至台灣對外進出口，世界各地郵輪都可以停靠台北港，為八里在地、新北市帶來繁榮。

蘇貞昌指出，新北很多製造業找不到地方設廠，如何讓台北港直接「境內關外」，開放讓在台北港設廠的商家工廠，直接進口不用關稅，做好再出去，吸引製造業進駐，創造就業機會，對地方繁榮一定有幫助；新北一定要利用地理優勢、交通便利與充沛勞動力，但就端看市政府要不要做事，只要選對人，就能改變一個城市。