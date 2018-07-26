黃國昌踢爆：如興替未併購公司付薪水 要求檢調速查

2018-07-26 18:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌上月踢爆，國發會的國發基金投資14.88億元，協助我國如興公司併購中國玖地集團疑似有弊案。黃國昌今再度召開記者會表示，如興併購玖地時，並未包括玖地集團旗下產能最好的夢爾羅、庄吉2公司，但併購後卻持續幫這些公司員工支付薪水、購買設備，「就像買了一台車子，但在交車後，卻不包括引擎」，質疑此舉已涉及背信，違法行為明確，要求檢調盡速查辦。

黃國昌今在記者會中指出，玖地集團旗下產能最高的河南夢爾羅、庄吉兩公司，2016年底所有權就被玖地集團移轉到境外紙上公司，導致如興併購玖地時，這兩家公司都不在如興的收購範圍內。

黃國昌說，併購案後，這兩家公司雖然與台灣如興無關，但卻仍由如興支付員工薪水、購買設備，「等於用台灣投資大眾、納稅人的錢，養中國藏起來的公司，是明確的犯罪行為！」

黃國昌還說，夢爾羅、庄吉兩家公司，因員工被列入如興組織底下遭到內部質疑，如興因而在去年11月於河南成立高威公司，順勢將兩家公司員工列入高威名下，但實地勘查發現，高威公司名片上的地址，「現場一片黃土，什麼都沒有」。

黃國昌要求，證交所、金管會、國發基金等單位，應盡速出面說明，為何夢爾羅、庄吉兩家不屬於如興公司的所有支出，都是由台灣如興買單？黃國昌也呼籲，檢調應盡速就此事展開調查。