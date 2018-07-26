東亞青運遭打壓！傅崐萁竟酸「美國投反對票」 網友怒…

（圖擷自《公民廟口-立委在做天在看》臉書）

2018-07-26 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕明年8月預訂在台灣舉行的東亞青年運動會，因中國蠻橫阻撓導致主辦權遭拔，但花蓮縣長傅崐萁出席桃園競選造勢活動時，卻聲稱「日本人有支持台灣嗎？美國人有支持台灣嗎？」、「這個喪權辱國是誰造成的，是誰在運作，還寡廉鮮恥，說誰害的」，讓網友怒批，當台灣被中國欺負，這個島上總是有一群黃安們，喜歡見獵心喜、趁機補刀，且美國也非東亞奧林匹克委員會的會員國，批評傅崐萁「不惜製造假新聞，來煽動對立」。

台中市主辦2019年東亞青年運動會，中國以台灣推動「東京奧運正名公投」違反國際奧會規定為由，舉辦臨時理事會舉手表決，其中，中國、香港、澳門、蒙古、北韓和南韓都投下贊成票，台灣投下否決票，而日本則是棄權，台中市舉辦東亞青年運動會的主辦權因此遭拔。

《公民廟口-立委在做天在看》今日下午則在臉書分享一段影片，指花蓮王傅崐萁出席桃園競選造勢場時聲稱，他終於看到東亞青年運動會台灣被拿掉主辦權，並指日本、美國都不挺台灣，而且美國還投反對票，反對台灣主辦運動會。《公民廟口-立委在做天在看》怒批傅崐萁不惜製造假新聞來煽動對立，並指出美國並非東亞奧林匹克委員會有投票權的會員國。

這段影片PO出後引發許多網友議論，在臉書上四處轉載，網友紛紛怒批「就算別國不挺…就可以自己也落井下石自己國家的活動嗎？好奇怪的愛國標準呀…」、「台灣到底有多少黃安們？！」、「美國何時加入東亞運啊？」、「日本也投棄權票啊哪來不挺」、「被敵國攻擊是主辦方願意的嗎？喪權辱國的應該是造假新聞，不批判始作俑者，而是攻擊自己人的傅崐萁吧！」、「他還是把現代當做以前那個只要敢講大家就會信的年代，這種人也該被淘汰了」、「長輩沒有來公民廟口的就被騙了」，不過也有網友留言稱「台灣人在意嗎？感覺不出台灣人同仇敵愾的感覺，其實是蠻悲哀的。」