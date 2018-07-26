601旅爆改造槍枝入營買賣 陸軍航特部將究責、2士兵送辦

2018-07-26 16:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕才剛舉辦阿帕契直升機成軍典禮的陸軍航空特戰指揮部，傳出航特部601旅發生改造手槍入營並轉賣事件，直到警方追查詐騙案外案才曝光，涉案的莊姓義務役士兵與許姓志願役士兵，目前已遭警方依違反槍砲彈藥管制條例送辦。航特部證實此事，並表示將加強軍紀管理。

陸軍航空特戰指揮部上週才在其所屬601旅「龍城」營區，舉辦阿帕契攻擊直升機成軍典禮，總統蔡英文親臨主持，是國軍極重要戰力。但今天卻爆出有601旅士兵，去年攜帶具備殺傷力的改造玩具槍入營，並轉賣給另名士兵。

航特部政戰主任樓偉傑今天證實此事，並表示此案是警方調查詐騙集團的案外案，今年五月警方才通知航特部此案。樓偉傑說，警方確定這把槍有殺傷力，調查完後，以違反槍砲彈藥管制條例，將涉案的兩名士兵移送檢方。

樓偉傑強調，除了尊重司法調查，航特部也會究責，強化門禁管制，加強內部法紀教育，並持續精進內部管理。樓偉傑也說到，此案發生後，營區已經清查過，目前並沒有類似案情，雖然難保未來不會再發生，但定會誠懇檢討。

檢警表示，據兩人供稱，涉案的莊兵喜歡玩生存遊戲，與許兵聊到槍枝，為想收藏，許兵向莊男購買一把手槍。莊兵收假時就隨身攜帶一支改造槍管貫通、具殺傷力的仿克拉克改造手槍，通過營區大門，一路帶進部隊寢室，賣給許兵。

許兵事後把槍帶回台東老家收藏，莊兵不久後也退伍。之後因許兵借友人手機拍照，友人因詐騙案遭逮，警方才發現此事，進而查扣槍枝。許兵則堅稱不知槍枝經過改造，購買單純是為收藏。