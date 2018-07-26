促轉會協商政治檔案通報格式 僅民進黨、中青黨出席

2018-07-26 16:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會今天下午召開「「研商政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案通報事宜會議」，受邀的5個政黨中，只有民進黨、中國青年黨2個政黨派人出席，國民黨、中國民主行動黨、中國民主社會黨都缺席。

促轉會副主委張天欽說，今天諮詢對象有中國青年黨、民進黨兩個政黨出席，會議有做一些結論，下週三會送委員會議通過，關於通報必填格式，包含序號、案名、署名、儲存媒體形式、起訖日期等。

促轉會委員葉虹靈說，對於歷史真相的揭露，今天出席的政黨代表都非常樂意配合，以便利政黨填報通報為原則，再依通報內容判定是否要移歸國家檔案。

對於國民黨沒派人出席會議，是否會祭出處分？張天欽說，今天的會議是邀請政黨及專家意見來討論申報格式，功能不涉及未出席會有行政處分的問題。

至於特定政黨不提供資料，會有何因應對策？張天欽說，如果其他政黨沒提供任何意見，下週三就會通過，接下來將要求政黨如實申報，申報日會繼續徵詢，若應申報卻未申報，會依法處理。

張天欽說，依促轉條例第14條規定，會進行調查及請政黨人員說明手上有那些東西，也會去儲藏現場做必要了解探查，並請學者專家研究政黨手上有什麼檔案。

張天欽提及，若拒絕調查，將依促轉條例規定，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。