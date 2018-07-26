參訪新竹300博覽會 姚文智、北市議員看見城市活力與創新

民進黨台北市長參選人姚文智率台北市議員黨團到新竹市參訪「新竹300博覽會」，對竹市城市的活力與創新印象深刻，更可看到竹市的進步和改變。（記者洪美秀攝）

2018-07-26 16:19

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨徵召台北市長參選人、立委姚文智今與台北市議會黨籍市議員到「新竹300博覽會」參訪，新竹市長林智堅逐一導覽介紹各大展區內容，台北市議會黨團對竹市的科技城及文創風印象深刻，感受到新竹市的城市活力與創新。

包括台北市議員王威中、謝維洲、高嘉瑜、阮昭雄、許淑華、張茂楠、梁文傑及立委姚文智等人都來參觀，姚文智說，因為父親是新竹人，他對新竹有很深的感情，參觀新竹300博覽會，看見這個城市的展現的活力、創意與幹勁，將市政建設、在地產業及城市美學表現得很好，代表新竹市是座進步的城市。

「新竹女婿」台北市議員阮昭雄說，新竹300博覽會匯聚滿滿感動元素，展現城市的過去、現在和未來。感受到城市有很多建設，是座「小而偉大的城市」，對於新竹美食鴨香飯、摃丸湯，直呼「實在擋不住」。

台北市議員高嘉瑜對自造城市很感興趣，她說，有跟很多爸媽孩子聊天，發現才開展不到一週，已有小孩來玩兩、三次，展覽讓她感受到新竹市這幾年的蛻變，無論海岸線、市區綠地、動物園等為親子打造的市政建設，讓人確實感受到城市的幸福感。

台北市議員梁文傑則說，新竹市突破傳統的表現方式，以博覽會呈現建設與願景，過去未曾看過有政治人物這麼做過，很多非社團、社區人士參觀，大多是一般民眾來參觀，讓他印象深刻。

新竹300博覽會6天來突破10萬人次，除吸引民眾參觀，也成為網紅拍照打卡的新地標，就在博覽會中，進入博覽會停車場入口處，就有搶眼的巨型大字「HSINCHU 300 EXPO」，是最多人拍照的打卡點，此外展區內也有大型的汽球體、入口處紅色的主題字，也吸引民眾拍照，提醒民眾展期到29日，民眾可把握參展時間。

民進黨台北市長參選人姚文智率台北市議員黨團到新竹市參訪「新竹300博覽會」，對竹市城市的活力與創新印象深刻，更可看到竹市的進步和改變。（記者洪美秀攝）

民進黨台北市長參選人姚文智率台北市議員黨團到新竹市參訪「新竹300博覽會」，對竹市城市的活力與創新印象深刻，更可看到竹市的進步和改變。（記者洪美秀攝）

民進黨台北市長參選人姚文智率台北市議員黨團到新竹市參訪「新竹300博覽會」，對竹市城市的活力與創新印象深刻，更可看到竹市的進步和改變。（記者洪美秀攝）