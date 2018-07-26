豐原城隍廟遶境 文大啦啦隊聲援中市申覆東亞青運

10多位文化大學啦啦隊學生利用參加豐原城隍廟遶境活動，特別舉牌為台中加油。（記者歐素美攝）

2018-07-26 16:03

〔記者歐素美／台中報導〕「支持申覆東亞青運，台中加油！」10多位文化大學啦啦隊學生，今天下午參加豐原城隍廟遶境活動，特別舉牌為台中加油，學生表示，選手練習那麼久，卻因中國打壓失去比賽機會很不公平，希望政府能申覆取得重新辦理東亞青年運動會的機會，以免影響選手的權利。

豐原城隍廟今天在豐原市區舉辦年度遶境，除了有別於其他廟宇的日式神轎外，今年隊伍中更出現一群高舉「支持申覆東亞青運，台中加油！」牌子的年輕人，引人矚目。

原來這支隊伍的成員都是文化大學啦啦隊，學生有的是國術系、有的則是保健營養系，部分學生也是國術選手，曾有國外參賽經驗，昨天獲知台中被取消東亞青運的主辦權，覺得國內選手練習那麼久，卻無法出賽很可憐，決定今天利用南下參加遶境的機會「支持台灣，為台中加油」。

帶隊的啦啦隊校外指導老師郭生良表示，學生獲知台灣被取消東亞青運主辦權，覺得很生氣，昨晚自主性發起這項聲援活動。

目前就讀文化大學國術系研二的許鈺祥，是基隆城隍團隊的一員，每年都會南下台中參加豐原城隍廟的遶境活動，他說，自己也是國術選手，獲知因中國打壓，造成台中無法舉辦東亞青運，才決定以遶境舉牌方式支持台灣，並希望政府能夠申覆成功，不要讓選手的參賽權受影響。

將升上文化保健營養系三年級的張雅筑說，選手辛苦練習，本來有比賽的機會，卻因東亞青運被取消而無法比賽，很可惜，希望藉由這次活動，表達支持政府申覆恢復東亞青運的心意。

「支持申覆東亞青運，台中加油！」文化大學啦啦隊學生舉牌支持台中市政府申覆以恢復舉辦東亞青運。（記者歐素美攝）

日式神轎是豐原城隍廟的特色。（記者歐素美攝）