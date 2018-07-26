柯P首階募款金額 僅半天募到3千7百多萬

2018-07-26 15:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲群眾募資網站昨中午上線，晚間九時就宣布已達成首波募資目標1310萬元，並於昨凌晨十二時關站。柯文哲競選辦公室今公布最新統計數據，截至今天上午，已付款筆數達22,317筆，已付款總金額達37,498,105元整，已超越第一階段預設目標。

柯競辦表示，超過初估款項部分將凍結，待有預算規劃後才會動支，並思考引進外部監督機制，藉眾人之力來符合眾人期待。

柯競辦補充說明，因atm、超商付款的訂單仍有未完成付款的，故已付款總金額3749萬8105元之數字為今日上午的統計，實際金額數字應會往上增加，待付款完成、清帳後會再提供完整數字。

此外，柯競辦指出，熱銷的是2千元的「改變成真組合」，包含胸章、貼紙、柯語錄貼紙、托特包及衣服，總共售出9883組，其次依序為「超越藍綠組合」5457組、「白色力量組合」3994組、「自由贊助」1792組，以及「持續發生組合」1191組。

由於部分贊助者之訂單尚在處理當中，柯競辦強調，團隊正積極處理，對於第一階段募資總金額已超過預設目標，感謝社會大眾以實際行動，支持柯文哲競選連任，超過款項部分會先凍結，待有預算規劃後才會動支，且會公開向社會大眾說明相關用途。