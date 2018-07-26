公投連署擬衝45萬份 國民黨要求各地配額達標

2018-07-26 14:53

〔記者施曉光／台北報導〕配合九合一選舉，國民黨推出「反空污」、「反核食」、「反深澳燃煤電廠」三項公投案，日前已取得中選會第二階段連署書，國民黨除依人口數要求直轄市、縣市黨部達成配額目標，並要求三十多位中常委每人幫忙連署一千份，希望藉此衝高連署份數，營造選戰聲勢。

「一定勝利連線」下週拉抬公投案

國民黨發言人洪孟楷指出，繼二十四日、二十五日分別在台北市、台中市為「反核食」、「反空污」公投連署造勢後，該黨三十一日將在深澳燃煤電廠預定地的新北市，以「一定勝利連線」合體造勢的方式，拉抬「反深澳燃煤電廠」公投案連署活動。

所謂「一定勝利連線」就是取自國民黨新北市長參選人侯友誼、台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖以及基隆市長參選人謝立功等四人各自姓名中的一個字「誼」、「丁」、「聖」、「立」諧音，組合而成「一定勝利」，藉此象徵國民黨雙北、基、桃共同政見反對深澳燃煤電廠，當天四人將出席在新北市的輔選會報，共同連署公投案，做為聯合造勢舞台。

國民黨副主席兼秘書長曾永權昨日在中常會上拜託每一位中常委，請大家各自幫忙連署一千份，再交由各地方黨部一併裝訂成冊。

此外，國民黨組發會也要求各地方黨部結合直轄市、縣市長參選人競選團隊，動員連署，分別依人口數比例下達配額，以台中市為例，就被要求至少達成三萬份的目標。

黨內人士解釋，由於中選會檢視連署合格標準嚴格，不但要核對身分證，還規定每五十份連署書就要裝訂成一冊，國民黨擔心中選會刁難，未來可能會有不少連署被刷掉，因此才要衝高連署量，希望在八月底前達到四十五萬份的目標，而依照規定，公投案第二階段連署門檻二十八萬一千七百多份。