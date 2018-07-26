政院4大行動計畫優化基隆港 林右昌感謝中央相挺

2018-07-26 14:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院院會今天宣布，將以4大行動計畫優化基隆港，打造國家新門戶，基隆市長林右昌表示，感謝行政院長賴清德與中央部會全力相挺基隆、加速市港再生，期許中央加速基隆港東岸轉型為國際郵輪母港，並把東貨西遷後騰出的土地，發展成新的國家級新創產業區，由中央向國際新創大廠招商，加碼投資台灣、投資基隆。

行政院長賴清德今天主持行政院院會，聽取交通部報告「基隆港發展策略與重大建設推動情形」簡報，交通部認為基隆港發展策略必須與時俱進，將以4大行動計畫為推動策略，包括東4、5軍用碼頭及威海營區遷建、東岸遊憩環境優化、貨櫃集中西岸作業及西岸智慧旅運地標等，其中東4、5軍用碼頭及威海營區遷建預計花費20.89億元，相關計畫係配合基隆市政府的市港再生標竿計畫及前瞻基礎建設計畫。

林右昌表示，基隆港東、西岸的整體規劃已經成形，各項市港再生重大建設已陸續啟動，包括西岸的輕軌捷運建設81億元、基隆城際轉運站工程4.2億元、東岸的軍港西遷工程20.89億元、東櫃西遷配合工程9.6億元、西二、西三碼頭浚深工程7.8億元，以及大基隆歷史場景再現整合計畫8.2億元，以及東岸客運大樓與西二三倉庫整建為郵輪旅運中心，均是中央加碼投資基隆的具體建設。

賴清德在會中也特別感謝林右昌的用心與積極任事，率領市政府與中央各部會密切合作，推動市港再生的各項重大建設，成果斐然。

林右昌說，除了報告中的幾項重大計畫，基隆市最近積極進行的是城際轉運站興建工作，預計在今年底要招標及動工，預計兩年到兩年半的時間會完工，可以搭配上整個市港再生的計畫期程。

林右昌強調，東岸貨櫃場西遷後將是基隆市一個重大發展的契機，他希望這裡可以成為一個新的國家級的新創產業區，除了與文化跟觀光有關的產業，未來也能引進國際級的新創軟體企業進駐，發展為國家級新創產業區，並建議提高到行政院或國發會層級來啟動相關規劃事宜。