北市府招商獲獎 議員批8成5靠市有地開發

2018-07-26 14:46

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市近日高調發布記者會，指北市還債成績優良、招商引資299億餘元獲頒財政部2017年招商卓越獎。不過，北市議會財建委員會今審查財政局工作報告時指出，北市招商數字8成5利用市有地開發賺取簽約金額，實際引入民間資金投注公共建設不到1成5，無助北市百工百業發展，批柯「拿冬瓜比西瓜」，玩弄數字、以話術騙人。

對此，北市財政局長陳志銘澄清，公共建設與民間引資都可以達到增加個人所得與公司營業所得稅。

據北市財政局統計，2017年北市共有內湖科技園區產業支援設施開發計畫BOT案、市議會舊址設定地上權案、捷運大直北安公辦都更案等11件簽約案件，簽約金額共計299億餘元。

北市議員黃向羣表示，光內湖科技園區BOT案、市議會舊址地上權案合計就已經超過256億元、占總簽約金額8成5以上；黃指出，「招商」定義，市政府應要與民間合作，引進民間資金才對。

北市議員秦慧珠進一步表示，過去認定招商概念，是經濟部定義下招收國外資金做北市各項產業投資，以此可以活絡上下游產業鏈，但北市在經濟部招商的排名近年都為六都後段班。

秦批，柯文哲敲鑼打鼓大打招商政績牌，但主要成果都靠BOT、地上權案，是以市有土地開發，公共建設投資與招商應該要分開計算，根本是「拿冬瓜比西瓜」。

秦慧珠批，BOT、地上權案，僅有利一家得標廠商，難以創造北市整體經濟利益，根本不能納招商成績，批市府以話術欺騙民眾。

陳志銘說明，財政部「公共建設」招商大會，與經濟部「引資」的定義確實不一樣，但獎確實是中央發的。陳也說，招商就位促進就業機會與稅收，新建公共建設與引資都能達到相同目的。