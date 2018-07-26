林智堅：柯爸柯媽「像家人一樣」

2018-07-26 14:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲29日將赴新竹市進行城市交流，由新竹市長林智堅親自導覽新竹300博覽會。林智堅今與媒體餐敘時表示，柯文哲是新竹人，新竹人做首都市長，對他們新竹人來說還是很光榮的事；他提到，新竹市政府有什麼跟柯爸、柯媽說，他們都二話不說，「像家人一樣」。

民進黨秘書長洪耀福今率領中央黨部黨工參訪新竹300博覽會，由林智堅導覽。林智堅日前還與民進黨新北市長蘇貞昌、新竹縣長參選人鄭朝方、無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎組成「貞堅定」、「會做事」連線。

林智堅表示，竹竹苗本來就是共同生活圈，竹竹苗就是要共好。兼任民進黨主席的總統蔡英文特別交代他「新竹縣和苗栗要多幫忙」，他也一定會。他每次和鄭朝方、徐定禎聚在一起，也都在談論竹竹苗未來共同要解決的議題。

林智堅表示，他觀察基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，基隆市和桃園市過去都是藍營執政，換了新政府後，民眾有了比較，就會覺得新的地方政府和以前比起來差很多，因此藍綠的問題在市民心裡就不存在了，市民認為這個人願意做事、會做事，就會支持。

洪耀福表示，年底是地方選舉，每個縣市首長個人政績和魅力是選舉勝負關鍵之處，過去民進黨在北部的基隆市、新竹市、桃園市比較弱，但這些縣市今年感覺卻比較穩定，過去綠營執政地方感覺卻比較危險。

洪耀福表示，綠營長期執政地方，選民對民進黨期待值會拉高，如果沒做到這點選民就會對你有意見，由此可見，過去國民黨在北部縣市長期執政「執政有多差」。民進黨在新執政的地方會更努力，讓民眾感覺不一樣。

至於過去與綠營友好的無黨籍新竹市議會議長謝文進宣布參選新竹市長，近日更頻質疑林智堅政策。洪耀福表示，尊重謝文進個人選擇，謝文進可能一直很期待國民黨有第二階段整合。謝文進與國民黨之間如何合作，國民黨與無黨籍候選人如何整合，不是操之在民進黨。