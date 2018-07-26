侯友宜訪南投 林明溱建議偕新北拚觀光

2018-07-26 13:28

〔記者佟振國／南投報導〕國民黨提名新北市長參選人侯友宜，今至中部唯一藍營執政的南投縣，為爭取連任的縣長林明溱加油打氣，侯友宜參觀埔里鎮桃米里在地青年開創的巧克力夢想城堡，品嘗香甜巧克力，以及金都餐廳體驗金瓜炒米粉的美味，肯定青年在地創業及南投產業豐富多元的一面，縣長林明溱也強調若年底選戰新北、南投雙贏，將加強兩地觀光結盟，創造觀光產業更大利多。

侯友宜近中午抵達埔里鎮桃米里，造訪斥資5億打造的巧克力夢想城堡，這也是由在地青年魏振宇、張承惠夫婦投資開設新的觀光工廠，隨後也到在地特色餐廳金都餐廳，與縣長林明溱共同秀廚藝，烹調埔里名菜金瓜炒米粉，侯友宜表示，南投縣有豐富的觀光產業與在地食材，觀光蓬勃發展，更讓青年願意返鄉投資創業或從事農業，也是他要拜訪學習之處，侯友宜也在餐廳巧遇來埔里觀光的新北鄉親，鄉親也為他加油打氣。

縣長林明溱表示，埔里有茭白筍，新北三芝也產茭白筍，有共同的產業資源，若年底選戰新北、南投雙贏，建議新北、南投的觀光產業能夠結盟，推動鄉親互訪交流，在外來觀光客縮減的狀況下，仍能維持國旅的熱度。

侯友宜下午再前往良顯堂社會福利基金會陳綢兒童及青少年服務中心，了解陳綢阿嬤對兒童、青少年關懷輔導所做的努力，可做為新北市的借鏡，以及參訪愚人之友基金會長照2.0社區整合型服務中心運作情形。