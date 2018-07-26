強逼一中打壓台灣 賴揆批中國野蠻、不會成功

行政院長賴清德26日召開行政院會後記者會。（記者簡榮豐攝）

2018-07-26 13:24

〔記者李欣芳／台北報導〕中國近來不斷打壓台灣，台中市主辦明年東亞青運會在中國杯葛下遭取消，行政院長賴清德今天抨擊中國藉由挖我邦交國，阻止我們參加世衛大會，改變世界各國航空公司對台灣的稱呼，這次又阻止台中市舉辦東亞青運會，他說，中國這種野蠻的行為目的是打壓政府，也要打擊民心士氣，逼迫台灣接受一個中國原則，這不會成功。

賴清德說，這除了引起台灣反彈、讓內部更加團結以外，也會引起國際社會對中國的戒心，中國這套打壓行為會適得其反，不僅僅收不到效果，未來也會讓中國越走越困難，中國對台灣的打壓，不會因哪一黨執政而有所不同，台灣朝野各政黨，都應該團結一致，力抗中國的步步進逼，捍衛台灣的整體利益，才有辦法得到民眾的信任與支持。

賴揆今天在主持行政院院會後受訪時，做以上表示。

他稍早主持院會表示，繼中國不讓我國以觀察員身份出席世界衛生大會、迫使跨國企業、航空公司更改官網上對台灣的稱呼後，日前又在中國刻意打壓下，東亞奧林匹克委員會表決取消由我國台中市主辦的東亞青運會。對於中國基於政治因素，罔顧運動員權益，阻撓不分國界的體育運動賽事在我國舉辦，他要代表行政院，對中國政府蠻橫的手段，表達最嚴厲的譴責。

賴清德說，這種做法不僅讓日夜苦練的各國青年運動員同感錯愕、台灣人民無法接受，也不會被國際社會所認同。

他指出，東亞青運會是繼2009年高雄世運會、台北聽奧和2017年台北世大運後，台灣第四次舉辦大型國際綜合運動賽事，更是台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，主辦城市台中市已付出相當多的心力進行籌備，被迫停辦，影響的將不只是台灣的運動選手，更是來自9個國家與地區、300名運動員的參賽權利。

因此，賴揆說，他要請教育部務必全力協助台中市府與中華奧會，根據合約規定，向東亞奧會據理力爭，提出申復救濟，以捍衛我國權益，並保障所有參賽國家運動員的權利。針對場館整建與賽事規劃等後續相關工作，也請有關部會持續協助台中市政府，妥善研擬因應對策。