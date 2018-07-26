週六陸空精銳武器實戰震撼操演 今全兵力預校先睹為快

自走砲聯合射擊。（記者蔡清華攝）

2018-07-26 13:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕陸軍司令部將於28日開放陸軍步校營區讓國人近距離參觀國軍的武器裝備，見證國軍堅實戰力，今（26）日進行全兵力預校，包括AH-64E攻擊直升機、各式火砲戰車等陸空精銳武器，進行實戰震撼操演，先睹為快。

這次活動由陸軍第八軍團主辦，整合南部地區部隊共同參與，包括直升機編隊飛行、步訓部體幹班戰技演練、特指部戰技操演、航特部神龍 小組高空跳傘、地空整體作戰演練等10項表演。

最為震撼的地空整體作戰，採縮短距離演練，由AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機以優勢空中火力，搭配地面作戰部隊，包含 CM33甲車、CM12戰車、M56渦輪發煙車、反裝甲拖式飛彈及81迫砲車等精銳武器全員出動。

狙擊組亦編配T93K1狙擊槍，全程使用空包彈並搭配發煙車及模爆片，進行分段操演，現場槍聲大作，砲火震耳欲聾，實戰臨場感十足，讓受邀參觀的來賓 大呼過癮。

28日活動當天靜態裝備陳展方面，除包含國軍各型裝備，AH-64E攻擊直升機、UH-60M運輸直升機、AH-IW攻擊直升機、雷霆2000多管火箭車、CM11戰車、M109自走砲車、M110自走砲車、拖式二型飛彈車、檞樹飛彈車等20項主戰裝備外，另有中科院研發裝備一起參展。

特戰小組搭直升機突擊作戰。（記者蔡清華攝）

特戰小組配合戰車挺進。（記者蔡清華攝）

cm12戰車出擊。（記者蔡清華攝）