中國再施壓！我巴黎同志運動會遭改名「台北」

2018-07-26 12:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣國際空間，前日才爆出中國主導東亞奧會，蠻橫取消台中市主辦2019東亞青運主辦權，現就連台灣參與巴黎同志運動會的名稱都遭中國打壓改名。對此巴黎同志運動會台灣代表隊成員、新北第二選區議員參選人唐聖捷表示，同志運動高舉「反歧視」，台灣代表隊卻遭如此打壓，相當諷刺。

我國原以台灣隊名義參加巴黎同志運動會，昨日卻遭參賽者發現，主辦單位法國因中國施壓，將官網上的Taiwan R.O.C.改成Chinese Taipei，稍晚又改成Taipei。

時代力量立委黃國昌今與市議員參選人唐聖捷、張祐銓、黃郁芬，連同排球國家隊、現旅歐職業選手黃培閎、前游泳國手丁聖祐共同召開記者會，呼籲台灣人別再無謂的退讓，勇敢以實際行動對抗中國打壓，攜手讓東奧正名公投成案。

唐聖捷強調，台灣的國際地位就像同志在台灣一樣，長期以來都是被打壓的對象，都需要更多的關注，更應該勇敢站出來爭取真正屬於自己的身份和名字。唐並呼籲同運主辦單位，應貫徹反歧視精神，將台灣代表隊名改回Taiwan。

時代力量立委黃國昌則說，台灣不應該讓中國繼續軟土深掘，政府應該硬起來，向世界表達台灣要以自己的名稱走向國際的決心；他同時也呼籲，台灣人要作為政府的後盾，時代力量也會擴大連署活動，一起努力讓東奧正名公投過關，大聲地向國際社會傳達正確訊息。