扯！檢察官帶警察衝幼兒園 綠委：修法淘汰不適任司法人員

民進黨立委李麗芬26日舉辦「檢察官濫用職權、幼兒身心受創」記者會，譴責花蓮地檢署檢察官林俊佑兩度攜警赴幼兒園為女兒討公道，邀請法務部等相關單位說明。（記者簡榮豐攝）

2018-07-26 12:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委李麗芬、周春米今天召開記者會，指控花蓮地檢察署檢察官林俊佑利用職權要求警察衝進女兒的幼兒園，李麗芬痛斥誇張行徑令她憤怒，要求法務部應加強檢察官等執法人員對「兒童權利公約」的教育訓練。周春米也宣布，將針對通案性的不適任司法人員淘汰制度，以及檢察官指揮員警的細部規範提出修法。

與會的法務部主任檢察官王盛輝表示，該名檢察官確實有明顯違失，除了依「無故侵入建築物」以及「強制罪」、「恐嚇維安罪」提起公訴；行政責任則因濫用權力、侵犯人權，該署將召開檢察官評議審定會，決定是否移送「檢查官評鑑」。

民進黨立委李麗芬、周春米日前接獲匿名檢舉信，指花蓮地檢署有檢察官假借職務之便，為自己在幼兒園就讀的小孩出頭，立委隨即向法務部求證。

李麗芬表示，這名檢察官兩度帶員警進入園所，還要老師、教保人員退開，誇張行徑令她相當憤怒，她要求法務部應加強檢察官等執法人員對「兒童權利公約」的教育訓練；衛生福利部也應該要調查相關人員侵害兒少權益行為，提出輔導或處罰。

有法官背景的周春米則坦言，這起個案已經是「目無法紀」，很難想像培育國家公權力的司法官訓練體系到底出了什麼問題，她指出，檢察官指揮員警進入園所處理私事，更加凸顯「調度司法警察條例」有修正的必要性，同時，對於不適任的司法人員，她也將提出「法官法」修法，

周春米認為，檢察官作為公益代表人，應恪遵憲法、謹慎執行職務，個案的犯行已經傷害檢察官的尊嚴，除了要求依法處理外，有關淘汰不適任司法人員的修法工作，將會是她下會期的重點工作。

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民進黨立委李麗芬（左）、周春米（右）26日舉辦「檢察官濫用職權、幼兒身心受創」記者會，譴責花蓮地檢署檢察官林俊佑兩度攜警赴幼兒園為女兒討公道，邀請法務部代表、教育部國民及學前教育署、衛福部簡任視察、內政部警政署刑事警察局代表等相關單位出席說明。（記者簡榮豐攝）

李麗芬表示，這名檢察官兩度帶員警進入園所，還要老師、教保人員退開，誇張行徑令她相當憤怒。（記者蘇芳禾攝）