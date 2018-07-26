婦憂南鐵案危及自宅輕生 藍委批土地正義雙重標準

2018-07-26 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕住在台南鐵路地下化徵收區旁的曾姓婦人，疑因憂心工程危及自家而輕生，國民黨團今早召開記者會，黨團書記長曾銘宗譴責民進黨，批評只有民進黨操作的大埔事件才有居住正義，土地正義不能有雙重標準，應有同一套標準。

曾銘宗說，曾姓婦人不是被徵收戶而是被拆遷戶，她因為被徵收戶的大樓被拆影響，對她的現有住戶有安全疑慮，對其的心理衝擊相當大，在她輕生後，警方第一時間做筆錄，女兒也提到跟南鐵東移有關，台南市政府卻定調與其無關，缺乏同理心，國民黨團要給予最嚴厲譴責。

曾銘宗表示，2013年發生苗栗大埔事件，當時民進黨說「今天拆大埔，明天拆政府」，民進黨操弄為社會政治運動騙取選票，大埔張藥房日前原地重建，蔡總統致意時表示，是台灣社會發展重要里程碑，內政部長徐國勇參與動土典禮時也強調是土地正義，但在台南、屏東就沒有所謂的土地正義。

曾銘宗強調，土地正義不能有雙重標準，全國拆遷戶都必須用同樣的土地正義，不能只有民進黨認定、操作的大埔事件有居住正義。

國民黨台南市長參選人高思博也在記者會上用電話連線表示，曾婦的家沒有被市政府列入徵收，但因其他被徵收戶拆除而變為危樓，無法繼續住下去，在發生不幸事件前，曾婦接到南市府公文，提到如不辦理會有相關後果，有憂鬱症的曾婦因而輕生，南市府還馬上派官員跟家屬談，想把事情壓下。

高思博說，這樣的操作手法是南市府在行政院長賴清德市長任內發展出的一貫方式，不滿的聲音被各種方式強行壓下，他要強力譴責南市府用公權力恫嚇的方式，阻止真相被說出來，南市府長期以來的粗暴做法，賴應負最大的責任。

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