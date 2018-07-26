彰化鐵路高架吵不停 王惠美從反對到支持前瞻理由是…

2018-07-26 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕建設經費高達387億元的彰化鐵路高架化工程，非前瞻基礎建設計畫的案子，而是中央同意列入一般公務預算編列的交通建設案件，國民黨提名的彰化縣長王惠美近月來猛打這項預算議題，打出彰化鐵路高架要納入前瞻2期，卻反遭拚連任的彰化縣長魏明谷和從議員要轉戰市長的民進黨參選人林世賢重重打臉，質疑王惠美一下反前瞻、一下又支持前瞻，立場不一，雙方多次交火，讓議題不斷延燒開來。

對此，王惠美終於打破沈默，表達其當初為何反對前瞻的理由，她說，前瞻計畫中軌道細項，彰化縣當初只列入2筆，一筆是800萬元的鐵路高架化規劃費，另一筆是台鐵田中站到高鐵田中站連結道路規劃費1500萬元，總共才2300萬元，而鐵道工程在前瞻計畫占最高預算，彰化縣只納入2300萬元，經費分配嚴重不成比例，如何支持得下去？

王惠美說，8800億元前瞻計畫要由子孫背債，全國每人平均要背4萬元債務，彰化縣128萬人口算，至少就要分配背債500億元，我們借錢讓外縣市做大哥（台語「慷他人之慨」）一點道理都沒有，這就是當初她為何要反對前瞻，因為她不要彰化在前瞻計畫中被邊緣化，一旦被邊緣化就是對不起地方鄉親。

不過，林世賢則質疑王惠美，若當初不要力擋前瞻計畫，跟著民進黨3位彰化縣籍立委一起爭取鐵路高架化納入前瞻，就不會有今天用一般公務預算或前瞻特別預算編列的爭議。

魏明谷也說，他上任3年多來，很感謝中央支持彰化縣近1000億元大建設，特別是大家引頸期盼的彰化市鐵路高架化，他很感謝行政院長賴清德允諾要給彰化縣387億這麼高的經費。

魏明谷強調，彰化鐵路是山線和海線的交會，未來高架化以後，與台中烏日發展更為緊密，打造成烏彰新都市指日可待，彰化鐵路高架化工程用哪種預算推動，早已不是重點，當務之急是如何讓鐵路高架化後與縣府遷移連結為一，打造彰化火車站成第2個新板橋特區，盼藍營立委不要在已定案要做，沒必要再討論要用哪種經費的問題上打轉，自打嘴巴反而不好。