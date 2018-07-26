台中市長民調對手贏6％ 林佳龍回應了......

2018-07-26 11:25

〔記者歐素美／台中報導〕「選舉結果才是真正的民調」！台中市長林佳龍昨接受媒體專訪時指出，內部民調結果他持續穩定贏對手盧秀燕10％以上，今天上午接受媒體詢問時再度強調，因假民調不斷出現，才必須做一點說明，「我們還是很穩定的領先，且領先的幅度相當大」，現在的重點就是把政績做好，讓人民有感，「我相信這就是投票日最好的民調」。

林佳龍昨接受某平面媒體直播節目專訪時，被問及TVBS日前公布民調顯示國民黨台中市長參選人盧秀燕民調領先他6％，林佳龍說，他不用批民調，但有些民調會有機構效應，很容易影響數據，他不擔心，且市府目前內部民調結果是他持續穩定贏10％以上，強調「民調不需敲鑼打鼓，要有危機意識，能夠理解對手的選舉策略，就是不斷發布民調來固盤」。

林佳龍今大上午出席潭子國小西棟教室拆除重建動土典禮時指出，「選舉結果才是真正的民調」！因為有很多假民調不斷出現，我們必須做一點說明，基本上我們有信心，我們還是很穩定的領先，且領先的幅度相當大，現在我就是把政績做好，讓人民有感，我相信這就是投票日最好的民調。

另外媒體詢問是否和時代力量合作？林佳龍表示，因為時代力量在台中市長並未推出市長候選人，基於過去的慣例及極大化市場選票與議員的席次，有一些競爭及合作，這要看選區。

林佳龍說，像有一些選區，時代力量也禮讓民進黨，並未提名市議員，有些地方因有婦女保障名額的關係，時代力量提女性候選人，民進黨沒有提女性候選人，這就是合作；但也有地方是有競爭的，因名額有限的時候，時代力量基於它政黨的權利，也提了人，跟民進黨議員參選人會有比較激烈的競爭，「但我相信都是君子之爭，希望讓市長過關、議會過半，民主競爭嘛，我們也是抱著一個歡迎的態度，大家有一個良性的競爭，讓人民有更多更好的選擇」。

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