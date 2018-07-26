打造國家新門戶 政院四大行動計畫優化基隆港

行政院會通過，基隆港將優化成國家新門戶。（資料照）

2018-07-26 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天主持行政院院會，聽取交通部報告「基隆港發展策略與重大建設推動情形」簡報。交通部認為基隆港發展策略必須與時俱進，將以4大行動計畫為推動策略，包括東4、5軍用碼頭及威海營區遷建、東岸遊憩環境優化、貨櫃集中西岸作業及西岸智慧旅運地標等，其中東4、5軍用碼頭及威海營區遷建預計花費20.89億元，相關計畫係配合基隆市政府的市港再生標竿計畫及前瞻基礎建設計畫。

交通部表示，基隆港位於基隆市核心區位，與市民生活及產業活動息息相關，也是海運進出主要港口及國防重要基地，因應海運產業及港口發展之轉變趨勢，基隆港發展策略必須與時俱進，以帶動基隆港市繁榮。

交通部指出，台灣港務公司規劃以內客外貨為發展主軸，並以4大行動計畫為推動策略，其目的是為有效利用港區土地及創造港區營運價值，完成後除可帶動基隆市舊市區更新發展，亦可提升整體都市景觀品質，打造基隆成為國家新門戶及優質港灣城市。

此外，交通部表示，亞洲是全球郵輪市場成長最快速的地區，台灣客源市場也位居亞洲市場第二位，且逐年快速成長，去年郵輪旅客人次已突破百萬，今年更將持續成長達117萬人次，尤其基隆港佔台灣郵輪市場之9成，因此基隆發展郵輪產業的潛力無窮，郵輪產業效益及商機，包括觀光、商品消費、郵輪補給、船舶維修等，都能提供地方稅收及就業機會，未來，交通部將持續透過市港平台機制與基隆市政府共同合作，港市並進發展，打造基隆成為國家新門戶及優質港灣城市，再現基隆百年風華。