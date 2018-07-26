募資9小時就達標 柯P：到現在還不太清楚怎麼選

台北市長柯文哲26日出席「2018邁向循環城市∞首都願景國際論壇」，主持啟動儀式並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-07-26 11:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰開打，台北市長柯文哲群眾募資網站昨中午上線就塞爆當機，並在9小時內達標，於昨晚間12時宣布關站，讓網友直呼「是在搶五月天演唱會票嗎」、「第一次看到捐錢要用搶的」。市長柯文哲今早受訪則故作無辜表示，現在還不太清楚選舉要怎麼選，總之把市政做好就是最好的宣傳。

市長柯文哲上午出席「2018邁向循環城市∞首都願景國際論壇」活動後，接受媒體聯訪，對於群眾募資網站一上線就塞爆當機，柯苦笑說「這一下子上網人太多就當機了」，不過他的態度是有計畫、有預算才募款，達標了沒有新計畫就先關掉。

對於不少網友直呼「捐款像排演唱會」？柯則說老實講他到現在還不太清楚選舉要怎麼選，連競選辦公室現在都沒有。由於上次選舉經費最後申報1.4億元，現在募了1300多萬就關站，是否接下來還有計畫？柯重申「有計畫才募款」，會想辦法看怎麼降低選舉費用，應該不會1.4億元。

至於想控制在多少經費內，柯坦言他也不曉得，每次都是全新經驗，脫口「現在還不知道要不要選....」，不過隨即自己接話「選舉總部」，引發一陣虛驚。

「本來要先有選舉辦公室，再有選舉總部」，原本租用的小樹屋遭爆違法使用後，查一查台北市的co working space沒有人敢租我們，但還是有信心把總選舉經費控制在一億元內。

針對議員批他根本濫用市政資源，把市府當競選總部，柯僅說，沒有啦，其實把市政做好就是最好的宣傳，像今天這也是就是把該做的事情做好，回歸到每天的市政做好就好。