東亞青運被取消 中市長提4點申復

台中市長林佳龍表示，針對市府被取消東亞青年運動會主辦權，市府將於今天正式提出申覆，並呼籲國人團結作選手後盾。（記者歐素美攝）

2018-07-26 10:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍今天表示，東亞奧會剝奪台中市東亞青年運動會的主辦權，不僅違背奧會宗旨，市府事前也未接獲任何資訊及開會通知，「是被告缺席的審判」，台中市並未違反任何規定，奧會完全未尊重台中市為合約簽署的一方，台中市政府今天將與體育署及中華奧會討論後正式提出申復，除爭取國際支持外，並呼籲全國團結作選手的後盾。

林佳龍表示，東亞奧會剝奪了台中市政府對東亞青年運動的主辦權，我們除了表示遺憾跟抗議以外，也會正式提出申復，申復書經法制局、律師及學者專家研議已擬好。今天會跟體育署及中華奧會進一步討論，正式送出。

申復書主要有4點理由，第一，東亞奧會的決定違反奧會的會章，要推廣東亞地區的奧林匹克運動，反而取消了運動，這與宗旨明顯違悖；第二，整個決定過程裡面，7月20日之前台中市未接獲任何開會資訊，也未被告知，到底我們違反什麼規定不得而知，事實上，台中市政府這3年多來落實合約書及遵守所有承諾，更服膺東亞奧會會章的規定，這是各界所公認；第三，7月20日會議過程，台中市政府是被告缺席的審判，沒有機會在現場說明及答辯 ，有些批評跟市完全無關；第四，市府於7月25收到東亞奧會函文，中間未說明王何具體理由，我們認為它違反了合約書第24條有關爭議應和諧搓商解決，我們完全沒有被尊重作為合約簽署的一方，我們根據這些理由會正式提出申復。

林佳龍指出，市府今天會和體育署及中華奧會進行深入的討論，盡一切的努力及循所有管道，悍衛選手的參賽權及奧會的精神。我們不會放棄任何機會，也感謝事件發生以來國人的支持及各界的鼓勵，相信政治不應干涉體育，尤其是奧運的精神，即使是戰爭的兩方都可以放下武器在運動場上和平的競賽，何況是兩岸之間的關係。

林佳龍說，我相信我們是站在奧運精神的這一邊，我們也會悍衛選手參賽的權利，台中市政府這3年多來的籌備進度跟品質，每次開會都受到東亞奧會的肯定，完全沒有外界一些刻意的抹黑說是因有違反任何的規定，事實上，中國奧會主席劉鵬在會場或事後發函的文件中，都肯定台中市政府對籌備東亞青運工作的努力及貢獻，所有爭議都與台中市政府沒有關係的情況下剝奪我們的主辦權，我們當然要悍衛我們的權利，跟國際來發聲。

林佳龍強調，申復一旦提出，市府會跟相關國家展開溝通，把道理說清楚，以得到國際的支持，希望年輕的選手努力不會白費，並呼籲全國同團結起來做選手的後盾。

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