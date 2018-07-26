駁抱貓動作有誤 姚文智：睜眼說瞎話

對於昨日的貓咪之亂，姚文智今天上廣播專訪一一解釋，也提到報紙刊登照片自己就托住貓屁股，抱貓動作沒問題，「睜眼說瞎話」，並強調他每天跟貓睡，「我當然愛貓啊！」（記者周彥妤攝）

2018-07-26 09:49

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨與黨籍議員參選人合拍定裝照，更帶愛貓Togi現身，但卻遭批曬貓之舉極不妥，尤其自曝過往養貓歷程，三隻貓都同名，Togi一世「誤食身亡」、Togi二世「太太懷孕送養」，惹惱貓奴。姚文智今天上廣播專訪一一解釋，也提到報紙刊登照片自己就托住貓屁股，抱貓動作沒問題，「睜眼說瞎話」，並強調他每天跟貓睡，「我當然愛貓啊！」

姚文智今天上午接受寶島聯播網「超級報報」節目主持人簡余晏專訪，起初先談到中國以台灣推動東京奧運正名公投為由，主導拔掉台中市明年舉辦東亞青年運動會主辦權一事；姚說，他也有參與連署該場正名公投，這也成他日後競選口號Taiwan Taipei的來歷，看到中國蠻橫打壓，代表過去台灣即使委曲求全，對方如今依舊軟土深掘，中國提早出手，顯然是打到他們痛處，因此不分文場武場，台灣更要繼續堅持主體意志。

簡余晏提到，就連東奧正名公投發起人紀政，也遭到台灣電視台辱罵，顯然是內部分裂，裡應外合，隨後話鋒一轉談到姚昨日「貓咪之亂」，短短4小時就從愛貓人士變成外界批判的對象，今天蘋果日報的政治漫畫，也畫了姚哭泣，曾於上屆參選台北市長的連勝文則在旁安慰姚說，「別難過，我懂你！」

對於外界批評他抱貓動作有問題，姚文智說，今天蘋果日報刊登他與貓的照片，他就托住貓屁股，「睜眼說瞎話」，他每天跟貓睡，當然愛貓啊。

姚文智也對養貓歷程一一解釋，三隻貓都叫Togi，是為了紀念第一隻貓，養第一隻貓是40年前的事，當時自己才10歲，嚴格說起來是父母養的，當時是美國大兵養的，後來因故轉交給家人，名字就叫Togi，家人就繼續沿用下去，因為家中開雜貨店，貓到處跑，在外面誤食身亡，當時家人非常傷心，並替貓舉行喪禮。

至於第二隻貓在太太懷孕就交給人養，姚解釋，20年前，當時太太婦產科醫師認為，基於過敏考量，建議最好不要養一陣子，因此先寄養在友人家，殊不知貓在那談了戀愛生了小孩，擁有良好「貓生」，三番兩次想帶回來，朋友認為不要拆散，於是作罷，Togi生下的小孩，也有一隻到現在還活著，已經18歲。

簡余晏提到，昨天的貓咪之亂，姚文智競選辦公室都還沒回覆，4小時就「定罪」；姚文智則說，這樣被霸凌其實已經1、2年，「沒有關係了」，強調自己愛貓，身上衣服常都是貓毛。

姚文智也說，昨天貓出來不到1小時就回家，當時是記者一直要求要看，才讓他出來見客，畢竟採訪久了也變成好朋友；他也說，貓的事比起紀政遇到的問題，只是小事，是否跟某些人意見不一樣，就要噤若寒蟬？