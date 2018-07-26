不甩促轉會邀開會 國民黨及「殭屍政黨」皆不參加

2018-07-26 09:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為徵集黨史資料、還原歷史真相，行政院促轉會今日下午將召開「政治檔案通報事宜會議」討論通報格式。據了解，目前僅民進黨回覆會派人出席，國民黨與「殭屍政黨」中國民主社會黨，都不會派人出席。

據了解，促轉會日前邀請5個政黨參加會議，分別為國民黨、中國青年黨、民主行動黨、中國民主社會黨、民進黨，其中民主行動黨已於今年5月14日解散，不會派人參與本次會議。

至於成立於1932年的中國民主社會黨，促轉會近日赫然發現，該黨負責人孫善豪已經死了，該黨成為名存實亡「殭屍政黨」，內政部正輔導其解散，今日與國民黨一樣不參加會議。

此外，成立於1923年的老牌政黨中國青年黨，該黨在戒嚴時期慘遭國民黨派調查局特務分化，以削弱其政治實力，已退出政壇舞台多年，有回覆促轉會出席事宜，但是否派人出席不一定，端視會議當天才會決定。

手上擁有最多黨史資料檔案的國民黨，本週一大動作召開記者會表明不參加，也不會派人加入諮詢委員，並指責促轉會為「違法違憲」黑機關，不會去幫其背書。

據悉，5個政黨目前僅民進黨有回覆要派人參加，1986年9月28日才成立的民進黨，目前持有戒嚴時期的組黨、參與民主運動、對抗黨國威權的資料，其檔案可了解台灣民主化運動歷程。

促轉會發言人張天欽表示，若受邀的政黨不克參加，會議也會如期舉行，相關通報格式決定後，將送委員會議確定通過，未來政黨、附隨組織及黨營事業，須依法、依通報格式向促轉會提報所持有檔案及文件，經審定為政治檔案者，命移轉為國家檔案保存。