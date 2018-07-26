蔡總統8月過境美國 阿扁期待可獲高規格禮遇

2018-07-26 08:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡總統8月出訪烏拉圭，將過境美國，前總統陳水扁今早發文，期待蔡英文可超越他在2003年過境美東紐約的高規格禮遇。

阿扁今早在最新一期的［新勇哥物語］178期指出，蔡英文總統8月將出訪南美友邦巴拉圭，出席巴國總統阿布鐸就職典禮，之前曾傳出蔡總統有望過境美國東岸的紐約，但香港《南華早報》報導，美中貿易戰，美國不想與中國對立，蔡英文恐無法過境美東，美國將讓蔡英文過境美國南部的德州休士頓、或佛羅里達州邁阿密，再前往巴拉圭。

阿扁強調，由於美國聯邦參眾兩院先後通過《台灣旅行法》，取消台灣總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長不得過境訪問美國華府的限制，這次蔡總統在《台灣旅行法》通過後首次過境美國，是否可能有重大突破，超越2003年阿扁過境紐約的歷史性禮遇？大家都在看！

阿扁回憶說，當年沒有《台灣旅行法》對總統到華府的解禁，但他在2001年、2003年2次到紐約過境訪問，分別過1夜和2晚，並有公開活動。

2001年阿扁首度過境紐約，有20幾位聯邦參眾議員從華府搭乘專機，到紐約與阿扁會晤。隔天參觀紐約證券交易所、大都會博物館。

2003年阿扁二度過境紐約，除了遊東河、哈德遜河，並與旅美台僑鄉親在船上用餐；參訪911遺址重建計畫展外，阿扁在蔣宋美齡靈堂前致祭完，第一次面對媒體發表談話。另外接受國際人權協會頒給的2003年國際人權獎，並發表演說，影音也同步對國內播報。

阿扁最後祝福蔡總統8月出訪過境紐約，沒有任何限制，訪美圓滿成功。