台灣港務公司董事長懸缺 外傳南市副市長吳宗榮將接任

2018-07-26 07:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台灣港務公司董事長吳宏謀接掌交通部長後，所留職缺傳將由南市副市長吳宗榮接任，但是吳本人鄭重否認，表示目前未接獲徵詢，「根本是八字沒一撇」，外界勿隨意揣測。

吳宗榮曾任高雄市政府工務局總工程司，前南市市長許添財任內，被延攬出任南市工務局局長，台南縣市合併升格後，亦受前市長賴清德重用，2016年前副市長曾旭正入閣接任國發會副主委，他即接任副市長至今。

由於吳40多年公職生涯，前半段20幾年與高雄有深厚淵源，又跟吳宏謀同樣具有公共工程專業背景與素養，因而被外界點名是台灣港務公司董事長接棒人選，「雙吳」無縫接軌。

吳宗榮領導風格力求創新與效率，勇於任事的工作理念，算屬「嚴肅型」的指揮官，帶領工作團隊交出漂亮成績單；例如解決柴頭港溪排水沿線40年淹水問題，加速推動生活圈道路計畫，徹底執行路平專案計畫，重新整合道路挖掘管理資訊升級，並首創全國開發管線圖資查詢功能APP。

他擔任副市長期間，更是全力推動多項有感工程，如南市美術館、亞太國際棒球訓練中心、台南市國際會展中心、市立圖書館總館、新營美術園區等。

尤其，2016年0206地震，倒塌的維冠金龍大樓上百條生命等待救援災難，他全力協助搶救任務，大膽建議出動大鋼牙並在每台大鋼牙上配置搜救人員，配合地面搜救同步行動，獲得時任市長賴清德信任採用，而這項突破性策略運用，證明確實搶時效救人，中央也納入日後救災參考。