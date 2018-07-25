姚文智惹惱貓奴 代養友人前綠營幕僚發文緩頰

2018-07-25 22:26

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天與黨籍議員參選人合拍定裝照，更帶愛貓Togi現身，但卻遭批曬貓之舉極不妥，尤其自曝過往養貓歷程，三隻貓都同名，Togi一世「誤食身亡」、Togi二世「太太懷孕送養」，也惹惱貓奴。前綠營幕僚、現為集智館總監梁學渡晚間發臉書緩頰，指自己就是20年前接養Togi二世的人，當時姚太太懷孕，擔心誘發過敏才托養，原本打算孩子體質穩定接回，但Togi二世後來與他們家中再養的小貓感情很好，不忍拆散，故繼續留在梁家，並非棄養。

姚文智今天上午十時與黨籍議員參選人合拍定裝照，透露養過三隻貓，名字都叫Togi，第一隻是朋友所贈，但不幸某天誤食被毒死，後來朋友又送來一隻漂亮的貓，但太太懷孕後送給其他友人，現在的「Togi 三世」則是流浪貓。

不過，姚曬貓舉動、抱貓動作及養貓歷程卻引起眾網友留言批判，馬英九辦公室發言人徐巧芯今天也發臉書表示，身為貓奴的她要向姚嚴正抗議，貓咪生性膽小，尤其不曾習慣公開與多人互動，只為選舉讓牠在鎂光燈下備感壓力，頗為自私。

她更批，姚之前的養貓經驗非常不及格，第一隻貓「誤食被毒死」，是否代表主人沒善盡飼養義務？第二隻貓因太太懷孕而送給友人，即使太太過敏，也可先託人代養再領回，不可能輕易把像家人般的寵物送人。

Togi二世扶養人梁學渡，曾任綠營幕僚、現為集智館總監，曾在駐日代表謝長廷參選高雄市長時，扮演謝的文宣大將，也曾在2017年替市長柯文哲承辦台北燈節。他今晚發臉書，張貼Togi二世的照片說，20年前，姚文智太太懷了第一胎，醫生說貓毛可能誘發過敏體質，姚才拜托他養Togi一陣子，等小孩體質穩定再帶Togi回去，但因Togi與他們之後再養的小貓感情很好，不忍拆散，經討論後，繼續留在梁學渡家中。

梁學渡曾在駐日代表謝長廷參選高雄市長時，扮演謝的文宣大將，算起來跟姚是「謝系」同門。梁晚間在臉書貼文表示，那時在辦公室，姚文智三不五時就問：「Togi最近怎樣？」他就會回問：「逋逋（姚文智小孩）最近好嗎？」姚文智夫婦也好幾次去看Togi，後來還帶強褓中的逋逋來看她。

梁學渡說，他看姚文智常來宣示主權，Togi大概很快就要回去了，為避免空巢期的失落感，他跟太太也去買了一隻年輕的小貓回來，名字叫布丁。兩隻貓朝夕相處，感情發展速迅，Togi變得更活潑，經常享受壓制布丁當大姐頭的威風。不久後姚文智跟他提到可以接Togi回去的時候，他跟太太討論，只說「Togi現在有伴了，過得很開心，拆散他們也不好，你們孩子還小，Togi我們會繼續好好照顧她。」看在他堅決的態度，姚文智也回家討論，最後就還是以一種繼續寄養的方式，把Togi留在她熟悉的環境。

梁學渡說，Togi在約9歲時因為腎的問題走了，他告訴姚文智說的時候，姚在電話那頭沈默很久。Togi的第一個孩子是最長壽的，現在還快樂地活在某位朋友家中，應該接近18歲了。

梁學渡說，每個寵物都跟飼主有一段故事，飼主理解到的是另一種生命的獨特，也因此感激並肩走過的時光。愛貓愛狗並沒有比較優越，牽涉經濟、家庭與工作的條件，那是生命的纖細之處，也是去學習去接納的過程，不是成為粗暴的主宰。姚文智與貓的緣分，就跟許多愛貓人一樣。

梁說，成家之後，他養過5隻貓，1隻狗，5天的雛鳥跟3天的貂。他對他們的愛全部加總，不會超過對他的家人。他很高興姚文智一家現在有新Togi的陪伴，也致上他「不超過家人的所有祝福」。