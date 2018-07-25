姚文智秀愛貓遭圍剿 吳崢附和巧芯：惹熊惹虎不要惹到貓奴

徐巧芯也是貓奴，曾在臉書發文呼籲用領養代替購買。（圖擷自徐巧芯臉書）

2018-07-25 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今帶愛貓Togi亮相，一起合拍競選宣傳照，意外引發網友砲轟。馬英九辦公室發言人徐巧芯也在臉書發文痛批姚文智自私、做出錯誤示範；時力議員參選人吳崢也在臉書發文附和徐巧芯，指「我跟巧芯在許多事上意見都不同，但這次我完全同意她說的」，還說「惹熊惹虎不要惹到貓奴」。

姚文智今天與首批黨籍台北市議員、市議員參選人拍攝宣傳照，還抱出愛貓Togi一起亮相，並透露自己過去的「悽慘養貓史」，此舉卻意外引發外界砲轟，網路罵聲一片，紛紛質疑閃光燈對貓狗都很有傷害、姚文智抱貓的方式錯誤，以及為了妻子懷孕就將貓送人等內容，批評他根本是在利用貓作秀。

徐巧芯今天下午也在臉書發文指出，貓咪本來就是膽子很小的動物，批評姚文智為了自己的選舉讓貓在鎂光燈下感到壓力，其實是頗為自私的行為，並質疑姚文智讓自己養的第一隻貓被毒死，有無善盡飼養的義務？因為太太懷孕就把第二隻貓送給友人，為什麼有新生命的時候只能選擇送養？徐巧芯也強調，「這不是一篇政治文，純粹是貓奴之怒」。

時代力量北市松山信義區議員參選人吳崢稍晚也在臉書分享徐巧芯的貼文，並指出，家貓是很容易緊張的動物，這樣貿然暴露在公開還是人多的場合中讓人於心不忍；他還說，在政治上，自己跟巧芯在許多事上意見都不同，但這次完全同意她說的！吳崢在文末也不忘提醒：「只能說，惹熊惹虎不要惹到貓奴……」。

姚文智今天帶愛貓Togi亮相挨批，徐巧芯也在臉書發文痛批姚自私、做出錯誤示範，時力議員參選人吳崢（見圖）也在臉書發文附和徐巧芯，指「我跟巧芯在許多事上意見都不同，但這次我完全同意她說的」。（資料照）