公勇路拆屋惹爭議！潘孟安：推動公共建設 我概括承受

屏東縣長潘孟安對於公勇路拓寬拆屋事件再度提出說明。（資料照）

2018-07-25 21:51

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣政府上週執行公勇路拓寬拆屋，引發縣議員蔣月惠與警方衝突，屏東縣政府連日來飽受責難，蔣月惠卻爆紅。屏東縣長潘孟安今天（25日）晚間說「概括承受」，並暗批整起事件已經綜藝化。

16日拆屋衝突爆發後，潘孟安於20日下午曾召開記者會說明，但各界對仍有諸多批判，潘孟安今晚透過臉書發表感想。

潘孟安說，雖然106年8月就拆遷公告，為求圓滿，仍採溝通方式，先從已同意的14戶中，拆除不影響鄰屋的10戶，另有1戶自行拆除，剩餘的3戶則訂在今年7月16日拆除，真的要感謝這14戶願意犧牲，成就屏東市的發展。

「因為是老舊社區，人員機具進駐後仍必須預留前置作業時間，真正執行時間是上午8：30，隨後發生民意代表進入工區攔阻等情事，並爆發咬傷執勤女警事件，然後就開始出現綜藝化的各種媒體訊息。」

潘孟安指出，最讓我無法接受的是「強拆」，縣府自始至終只拆3個已經清空的同意戶，當天那位民意代表還沒爆紅，「如果縣府真的有強拆計畫，早就夷為平地了，不是嗎？」

「想說的是，綜藝化這件事情，妖魔化屏東縣政府，都無法改變事實，重點是，我們到底要怎麼樣的屏東？」

潘孟安說，屏東曾經是重大建設都到不了的地方，「騎尾包衰」更曾經是屏東人充滿自我調侃的哀怨，「有建設，就一定有破壞！推動公共工程發生的一切，我概括承受！」