柯P募資中午開放晚間就達標 網笑：比搶五月天還難

「柯文哲群眾募資網站」於今日中午12時才剛上線，晚間柯文哲就於臉書指出，目前的募資已經超過第一階段所需，網友紛紛直呼，第一次遇到想捐還捐不了的情況。（圖擷自Team KP 改變成真 持續發生臉書）

2018-07-25 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕年底選戰進入倒數，台北市長柯文哲競選團隊今（ 25 ）日宣布，「柯文哲群眾募資網站」於中午12時正式上線，結果上線不到半小時就被踴躍贊助的網友塞爆，晚間柯文哲更於臉書指出，目前的募資已經超過第一階段所需，預計晚間12點會先關閉帳戶，超過的金額則會先封存，等待有進一步預算規劃後才動用。

首波募資目標為新台幣1310萬元

柯文哲群眾募資網站中午12時上線，首波募資目標為新台幣1310萬元，其中募資文宣占320萬元、施政成績宣傳占590萬元、政見推廣活動占270萬元、據點占130萬元。贊助民眾除可選擇2000元、1000元、或500元的不同募資組合，也可選擇「其他」選項，像是柯語錄貼紙或T-shirt、托特包、胸章等。不過該募資網站一上線後就被踴躍贊助的網友塞爆，甚至出現當機等不穩定情況，在今傍晚就傳出已募得約1223萬元，短短 5小時就即將達標。

預計晚間12點關閉帳戶 超過金額先封存

晚間近9點時柯文哲也在臉書發文，感謝外界的熱情參與，並指第一階段的募資已經達標，不過因目前仍有很多人在線上排隊，因此預計12點將會關閉帳戶，超過的金額我們將先封存，待有進一步預算規劃後才動用。文中也提及，若有不足的部分，仍會階段性公布預算規劃，以及階段性公布支出細項。

該文PO出不到半小時，也被破萬網友按讚，網友除了分享該則貼文，也紛紛留言表示「網站做了不知道幾天，卻只用了12小時就要關閉，製作團隊要哭還是要笑」、「工程師努力這麼久才做出來，12小時就要下線，今日最悲情」、「想不到在這男抖內女抖音的時代，捐錢都還要排隊，差點以為我在排五月天呢」、「一堆神經病，當網軍當到被奇怪網站騙兩千去。更神經病的是，全台灣就你一個特立獨行，小額捐款搞上限…….錢嫌多的就只有你拉！自己注意一點好嗎？」、「下次這種捐款，可以限定「台北市人不准捐嗎？」他們都已經可以投票給你了，把捐款機會讓給無法投票給你的人好嗎？」、「成功捐款比搶到五月天還難，台灣史上第一次…」、「斗內能斗到當機的第一個政治人物，其他人望塵莫及」、「就知道你會把帳戶關起來，幸好我這次有跟上！」、「不掛看板，不掃街，不發傳單。我喜歡這樣高水準的選舉」，甚至還有網友故意「嗆聲」稱「有種來高雄選啊，3小時達標給你看XD」。