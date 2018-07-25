姚文智秀愛貓挨批 競選辦公室緩頰這樣說……

民進黨台北市長參選人姚文智今帶愛貓Togi亮相並一起合拍競選宣傳照，意外引發網友砲轟，其競選發言人吳思瑤為此出面緩頰，指姚文智是很愛貓的人。（記者廖振輝攝）

2018-07-25 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今帶愛貓Togi亮相並一起合拍競選宣傳照，意外引發網友砲轟，其競選發言人吳思瑤為此出面緩頰，指姚文智是很愛貓的人，當初第一隻貓過世後是姚和其家人心中很大的痛；第二隻暫時交給朋友照顧的貓，原本也有要再帶回，但因不忍拆散還是交由朋友照顧，並非被誤解的「棄養」。

姚文智今日與北市市議員等人一起拍攝宣傳照，還抱出愛貓Togi一起亮相，但相關言論及表現引發大批網友砲轟，質疑姚文智抱貓的方式錯誤，以及為了妻子懷孕就將貓送人等內容，還有閃光燈對貓狗都很有傷害等。

《蘋果日報》報導，針對姚文智挨批，吳思瑤緩頰表示，姚文智家養的第一隻貓被毒死，是40多年前的事，這件事是姚文智和家人心中很大的痛，當時他們家在一樓開雜貨店，貓在到處跑時因誤食了什麼東西而過世，後來隔了很久才敢養第二隻貓，也是因此還是用同樣的名字來命名第二隻貓，以此作為紀念。

第二隻貓則是在姚妻懷孕期間，剛好有愛貓的朋友願意幫忙照顧貓，才跟姚要去養，原本姚也想再把貓帶回來，但因貓已在朋友家繁衍了下一代，基於不能再拆散牠們，也就沒有再帶回，不過之後有空時姚都會再去看那隻貓，並非所謂「棄養」。

至於今日帶著第三隻貓到場，是因原本也有安排和其他議員、寵物一起入鏡的橋段，只是後來沒有拍這個橋段，不過有現場記者看到Togi覺得很可愛，姚才把貓抱出來讓大家看一下，之後也很快就讓Togi回家。吳思瑤也提到，Togi個性也比較不怕生，今天在現場的適應也還好。