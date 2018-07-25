台鐵員林站地面變高架 賴清德誇魏明谷像「綠巨人」

行政院長賴清德在彰化市演講，把彰化縣長魏明谷形容成「中台灣的綠巨人」。（記者張聰秋攝）

2018-07-25 21:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨全代會後啟動輔選列車，黨主席、總統蔡英文首站就到彰化，允諾要給彰化最大的支持，在此之後，行政院長賴清德今天也來到彰化市，讚許魏明谷對交通建設的專業，能把台鐵員林站從地面撐上高架，「像是中台灣的綠巨人！」

這場名為「綠能首都、幸福彰化」產業論壇今天在彰化演藝廳舉辦，賴清德偕同經濟部長沈榮津等人與會，他們與縣內800多家中小企業代表、民眾交流。

賴清德在50分鐘演講中，分3個階段闡述中央到地方的政策，從「挺改革，為下一代」再到「拚經濟，為好將來」，最後「顧未來，幸福台灣」，說明總統蔡英文年金改革政策和各縣市前瞻基礎建設計畫，以及彰化鐵路高架化再到縣府推動綠能的施政理念。

賴清德引用剪報資料，表達前總統馬英九和昔日藍營政要很多人都主張年金改革，他說，擁有80幾％民意支持的年金改革，做了會影響選票，很多人不敢做，總統蔡英文為了財政健全、為了下一代， 毅然決然堅定推動。

賴清德說，過去，為了縣市政府基礎建設不足，立法委員在立法院互搶經費，前瞻基礎建設的經費，包括綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設、城鄉建設、因應少子化建設、食品安全建設、人才培育建設等8個項目，徹底解決立法院長期存在的亂象。

賴清德表示，魏明谷是嘴巴不甜卻會做事的人，好比「中台灣的綠巨人」，能把員林市台鐵的鐵路從地面把它撐高到6層樓高架，今年1月他也來到彰化縣宣布，彰化市鐵路也要高架化，行政院一定會全力支持，讓彰化縣的目標可以達成。

經濟部長沈榮津表示，經濟部積極推動風力發電和太陽能發電的綠能，彰化是全台風力發電首選之地，高達6成的風場都在彰化，丹麥沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、加拿大Northland Power等開發商的風場都在彰化，彰化又被列入維修運轉基地，將可被期待來7000、8000億元的投資，未來維修運轉的商機也有280億元，創造1萬個就業機會，離岸風電將可讓彰化蛻變。