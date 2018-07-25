陳其邁為中正國小少棒出征打氣

陳其邁為中正國小的少棒隊員出征，打氣加油。 （記者葛祐豪翻攝）

2018-07-25 22:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中正國小兩支棒球隊，近日都即將出征，高雄市長參選人陳其邁今天下午前往打氣加油，與小球員齊喊台灣加油! 中正國小加油!祝福他們能夠贏得勝利，凱旋歸國。

另針對中國打壓台中市的東亞青年運動會主辦權，陳其邁表示相當遺憾，他認為中國此舉是違反奧林匹克憲章，犧牲所有選手享有的體育競技權益，他表達嚴正譴責，也全力支持台中市依合法程序進行申訴，捍衛台灣和全體東亞運動員的權益。

以高雄市中正國小為主體的台灣隊，今晚將啟程前往日本，參加IBA世界軟式少年棒球錦標賽。此外，另支以中正國小為主體的高雄市代表隊，也將於8月1日前往美國洛杉磯，參加小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界盃少棒賽。

陳其邁今天下午專程前往加油，他表示，中正國小是棒球名校，30年前就曾代表台灣獲得「少棒世界殿堂」的威廉波特少棒賽亞軍，歷年培育許多名將，例如許銘傑、倪福德等，名將如雲。

他說，今年7月，以中正國小為主體的高雄市代表隊，在日本舉辦的「小馬聯盟亞太區少棒賽」中，以17：0的成績完封日本，取得亞太區代表權，8月1日將前往美國爭取世界冠軍。

陳其邁強調，為了厚植高雄的棒球風氣，他提出運動新經濟，要把高雄打造為棒球冬訓基地，爭取日本、韓國的職棒隊伍到高雄訓練、交流，讓小選手能就近吸收到外國的優秀經驗、提升技術。

陳其邁說，小時候覺得打棒球是快樂的事，他要打造良好棒球環境，來培養孩子們打球的興趣。