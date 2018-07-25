里長黨內登記人數減少 國民黨台中市黨部質疑市府行政干預

國民黨台中市黨部主委陳明振（右）質疑市府行政干預里長選舉。（記者張菁雅攝）

2018-07-25 23:27

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨今日到台中市召開行動中常會，市黨部主委陳明振在報告選情時表示，因市府不准里長以國民黨籍登記參選，下屆里長選舉黨內登記少了113人，針對市府行政不中立，市黨部在收集證據後，將採取行動。

陳明振表示，市黨部已完成市議員及里長提名，在市議員部分，下屆台中市議會共65席，國民黨提名37席，達到過半，且老將新人兼具。

在里長方面，陳明振說，國民黨共提名154席、核准25席，合計179席；另外，以無黨籍身分報備參選者有239席，與上屆選舉相較，有113位里長參選人未參加黨內初選，也不會以國民黨籍登記參選，其中多數是現任里長。

他指出，經市黨部了解，原來是市府挾著龐大的行政資源，透過區長轉達不准里長登記國民黨籍，造成里長心生恐懼，針對市府行政不中立，市黨部在收集證據後，將採取行動，例如，區長若幫民進黨參選人輔選，將違反「公務人員服務法」，可提監察院彈劾。

對於國民黨的指控，市府不願多回應，市府新聞局長卓冠廷表示，祝福國民黨黨務推動順利，盼國民黨眼中不只有選舉輸贏，一同面對台灣當前挑戰。