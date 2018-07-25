賴清德彰市演講 藍綠為鐵路高架化爆肢體衝突

藍綠兩邊為彰化鐵路高架化的問題拉扯推擠。（記者張聰秋攝）

2018-07-25 18:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕行政院長賴清德今天下午出席在彰化演藝廳舉行的「綠能首都、幸福彰化」產業論壇會議，國民黨提名的彰化縣長參選人、立委王惠美，針對彰化鐵路高架化的交通建設，場外表演行動劇，抗議彰化鐵路高架化未被納入前瞻特別預算，引發民進黨提名彰化市長參選人、縣議員林世賢和員林市長參選人陳秋蓉的不滿，雙方支持者對峙、叫囂，爆發數波肢體拉扯衝突，場面一度混亂，經警方以人牆隔開，衝突才未再擴大。

王惠美強調，「新北能、彰化也能！」彰化鐵路高架化已拖了20年，不能再等下去，要求比照新北捷運萬大線，納入前瞻2期計畫。林世賢和陳秋蓉則表示，王惠美在立法院反對前瞻，如今又要要求納入前瞻2期，立場前後矛盾。

王惠美和其支持者在賴清德抵達會場前40分鐘先到彰化演藝廳廣場前，演出「審判」賴清德、魏明谷、彰化縣3位民進黨籍立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠行動劇，支持者持寫著「我是彰化人我要鐵路高架化列入前瞻二期預算」、「新北能、彰化也能」等訴求的看板，高呼口號。

隨後，王惠美拿起麥克風發表言論時，林世賢和陳秋蓉及他們的支持者也不甘示弱，擠進人群反嗆王惠美，藍綠雙方因此擠成一團，相互推擠叫罵，警方發覺不對勁立刻調派便衣刑警衝進人群，圍成人牆，不讓雙方再有肢體接觸，雙方隔空互嗆，場面火爆。

王惠美說，彰化鐵路高架化要納入前瞻2期，才是改造彰化的一劑強心針，用前瞻特別預算才可以讓經費一次到位，整體規劃一次執行，才能保障彰化鐵路高架化早日完工，明年（2019年）就可以動工，比縣長魏明谷所說要到2022年才能動工，大幅縮短4年時間。

藍綠場外對峙，戴清德從衝突場面的另一邊走進會場，王惠美緊跟在後也以立委身分進入會場，當面向賴清德遞交陳情書，並做出「2」的手勢，以行動和書面文字爭取把彰化鐵路高架列入前瞻2期特別預算。

賴清德、魏明谷也在會議場合、上台致詞，不約而同向坐在台下的王惠美表達中央與縣府立場。魏明谷說，彰化市鐵路高架化在今年1月26日賴清德來宣布時就已經定案，工程經費用一般年度總預算或前瞻特別經費都不是重點，重點是如何讓彰化市鐵路高架化與彰化縣政府遷移結合在一起，打造彰化火車站成為一個新的特區，好比新板橋特區。

賴清德則以員林市鐵路高架化，讚賞魏明谷能把台鐵員林站從地面撐上高架，很有執行力也很熱忱，「像是中台灣的綠巨人！」嘴巴不甜卻很有做事。