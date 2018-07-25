姚文智抱愛貓亮相 引爆貓奴怒轟「真的愛貓嗎？」

2018-07-25 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今日和黨內市議員及參選人一同現身市議會拍攝定裝宣傳照，姚除了配合各候選人不斷換裝，還抱出自家愛貓Togi，並自爆「淒慘養貓史」，但此舉卻引發外界議論，不少「貓奴」紛紛怒轟姚，質疑他「真的愛貓嗎？」

綜合媒體報導，姚文智今日與北市市議員及參選人一起拍攝宣傳照，還抱出愛貓Togi一起亮相，他也透露自己過去的「淒慘養貓史」，指自己曾經養過3隻貓，3隻貓的名字都叫Togi，但第1隻由朋友所贈的貓卻不幸在某天誤食被毒死，之後又有朋友送了1隻超漂亮的貓咪給他，但太太懷孕後送給其他友人。目前第3隻貓則是流浪貓。

但姚文智此舉卻意外引發外界議論，在PTT和各大貓咪臉書社團上都是罵聲一片，網友紛紛留言批評「不知道閃光燈對貓狗都很有傷害嗎…到底」、「現場人山人海的還一大堆閃光燈，抓貓出來幹嘛？讓貓驚嚇？說這樣很愛貓我真的想笑」、「養了三隻貓的飼主抱貓沒托住屁股，看來跟貓很不熟啊」、「那是硬把貓架住，那姿勢不是抱」、「太太懷孕後送給其他友人，看到這句話就火大了」、「懷孕把貓送走加上很不熟的抱法，嫌選票太多嗎？」、「有貓咪還被噓爆，真是世界奇觀」、「這樣對待貓還敢讓別人知道，他不是智障就是當別人智障」、「我不能接受這樣對待小動物」、「他幾乎把全台灣的貓奴都惹毛了」。

除了眾網友紛紛砲轟姚文智，「翟神」翟本喬也在個人臉書上發文痛批姚文智，表示：「本來看在一位共同朋友的份上不公開罵姚文智的，但身為十二隻貓的養父，這件事是壓垮貓背的最後一根老鼠毛…會在老婆懷孕後把貓送走，後來再另養一隻？真的想養，為什麼不把原來那隻接回來？現在再把這隻可憐的貓拿出來作秀，對他造成多大的驚嚇，你知道嗎？這充份證明了任何人事物對你姚文智來說，都只是為了達到目的可以利用的資源。尤其是選民！」並暗諷「你有看到二十九位台北市議員像這隻貓一樣在掙扎的樣子嗎？」

輔大教授周偉航也在其《臉書》「特急件小周的人渣文本」發文說，「啊民進黨人當初不想傷害姚文智，現在當然就會被他傷害啊。抱隻貓也可以傷害黨，這真的就厲害惹吧！我也沒看過這麼厲害的。」