網傳將東亞青運改名東亞青奧？ 卓冠廷：正式名稱從未更改

2018-07-25 17:20

〔記者張菁雅／台中報導〕原訂2019年在台中市舉辦的首屆東亞青年運動會，昨日被決議取消，網路謠言指出台中市政府將「東亞青運」改為「東亞青奧」是被取消主辦權的主因。台中市政府新聞局長卓冠廷澄清，大會官方正式文件上使用的正式名稱自始至終都是「東亞青年運動會」，未曾更改，且大會會章明文規定官方語言是英文，網路不實指控抹煞各界對賽會的努力，也對辛苦準備的選手不公平，盼外界勿再以訛傳訛。

有民眾在臉書分享貼文表示，市府私自更改運動會名稱，將東亞青運改為東亞青奧，這是完全不同的意思，所以才被取消主辦權。

對此，卓冠廷表示，昨日親自出席東亞奧林匹克委員（EAOC）臨時理事會的中華奧會，於官方新聞稿中明確轉述EAOC主席劉鵬的談話，肯定「台中市及中華奧會自2014年取得第一屆東亞青年運動會主辦權以來，對賽事投注了大量工作與心力」，而中國國台辦今日也透過書面形式表示，比賽取消的主因是推動東京奧運正名公投。

卓冠廷強調，由於東亞青年運動會是台灣首度舉辦奧運體系的比賽，而主辦方也是東亞奧林匹克委員，因此媒體及各單位常將比賽簡稱為「東亞青運」或「東亞青奧」，或是將兩者相互混用，但市府在向EAOC遞交的正式官方文件上，都是使用東亞青年運動會正式名稱。

卓冠廷指出，依據大會會章，東亞奧林匹克委員會的官方語言為英文，因此市府向大會遞交的官方文件，在講述比賽名稱時會使用East Asian Youth Games的寫法，所謂市府擅改比賽名稱的說法根本就是空穴來風，請外界不要以訛傳訛。

卓冠廷也說，在籌辦東亞青運的階段中，中華奧會及台中市政府曾多次前往北京參加會議，EAOC代表也曾多次前來台中，對場館、賽事規劃、志工等多項賽會工作進度，雙方具體交流也實地現勘數次，均未有相關質疑。