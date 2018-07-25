勞團要求提高勞教經費 她批政府吃銅吃鐵、吃勞工

2018-07-25 19:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林美燕、蔡玉枝與台南市總工會、南市職業工會總工會、南市產業總工會及多名勞團代表，今天召開座談會，質疑勞工局每年編列勞工教育經費逐年減少，要求未來勞教經費提高、開放跨縣市勞教等4大要求，希望勞工局不要虧待台南勞工朋友。

林美燕表示，南市基層工會總數逐年增加，但勞工教育基金卻從104年的576萬，降到480萬，其中多數工會成員高達千人以上，形成僧多粥少的問題。各縣市每年提撥勞工教育經費，台南不僅六都最低，連桃園二分之一都不到，開辦數卻比別人多，台南勞工不僅面臨低薪，現在政府連勞工應有的福利也要剝奪，「政府根本吃銅吃鐵，吃勞工」。

南市總工會秘書長陳慶財說，桃園市經費今年度提升至1450萬，反觀台南市不增反減。勞團代表表示，站在勞工一方的勞工局應是放寬規定、增加資源 ，以提升各工會舉辦勞工訓練的組織率。

他們並提出4大要求，包含勞工局應持續爭取提高勞工教育總經費、預算視需要追加、最低補助額從1.5萬提高至2萬、開放跨縣市勞教，勿再虧待台南勞工朋友。

勞工局長王鑫基表示，南市現有基層工會數為405個工會，工會會員人數為22萬餘人，南市勞動人口數在勞動部統計資料相較六都人數為最少。

他表示，勞工敎育經費自104年576萬降到480萬元，近幾年也維持480萬規模，維持經費專用於補助基層工會的勞工敎育以及企業工會的組訓敎育，近幾年申請的工會數每年約140場次，來申請的工會均予以補助，尚無因經費不足不核准的情事。勞工局在有限經費內極大化勞工敎育成效，實無漠視勞工敎育的重要性。

另，對於所寬勞工敎育可至外縣市辦理的提議，王鑫基表示，因考量會額外增加基層工會交通住宿等費用，且為促進南市當地經濟發展以及利於審計部門要求課程落實隨堂考核的整體考量，仍以在南市辦理為原則。