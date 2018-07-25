澳洲律師符儒評救助度假打工台人 獲頒海華榮譽章

澳洲符儒評律師長久以來熱心服務僑社工作以及處理國人急難事件。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-25 17:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲律師符儒評今天接受僑委會頒贈「海華榮譽章」。符儒評積極協助我駐雪梨辦事處及伯斯關懷救助協會單位，義務協助台灣人急難事件的相關法律問題，迄今已處理過至少50件台灣人的案子，尤其是赴澳度假打工國人法律問題。他說，這個獎章讓他覺得要更努力，把所有的案子做到更好。

僑委會委員長吳新興今天頒贈「海華榮譽章」給澳洲伯斯律師符儒評，表彰他長期在西澳地區積極協助僑社服務，維護並解決度假打工台灣人的勞工權益，也義務提供急難國人和家屬初期免費的法律諮詢服務，也曾多次配合辦理度假打工安全宣導活動。

吳新興說，我國人前往澳洲打工的人數多，發生意外比例也高，時常需要僑胞的協助，特別感謝僑胞們的幫忙。吳新興強調，澳洲很大，許多僑胞一接到電話就開車到三、四百公里外的地點協助，令人感動。此次受獎的符律師，協助我僑民多年，數十年如一日，「中華民國政府實在虧欠符律師一個鼓勵」，因此今天特別頒贈獎章，感謝他長期的幫忙。

符儒評出身汶萊，是汶萊移民澳洲的第一代，今年69歲，仍熱心致力於法律服務工作。符儒評在伯斯從事律師30年，參與協助台灣人超過10年，辦理過至少50件台灣人的案子。符儒評獲獎相當開心，致詞時說，他對伯斯法律非常了解，希望人們得到公道的賠償，「有時不是錢的問題、而是在於公道」。符儒評也說，這個獎章讓他覺得要更努力，把所有的案子做到更好。

今日典禮也有十多名曾接受符律師協助的國人及家屬到場觀禮，感謝符律師協助。一名陳女士特地和全家一起從高雄北上觀禮，今天也分享接受幫助的經驗。陳女士說，三年前她的弟弟在澳洲發生重大車禍，全家趕赴澳洲探視。她說，當時外交部、僑界都幫忙，協助安排住宿、醫院往返交通等，符律師則協助面對官司，也不厭其煩地居中溝通，收集證據資料等。她相當感動地說，如果只有他們自己處理，「真的很渺小、也不夠專業」，受到符律師的關照相當感謝。

  • 澳洲符儒評律師因長久以來熱心服務僑社工作以及處理國人急難事件之貢獻，25日在僑委會接受吳新興委員長頒發海華榮譽章表揚。（記者叢昌瑾攝）

    澳洲符儒評律師因長久以來熱心服務僑社工作以及處理國人急難事件之貢獻，25日在僑委會接受吳新興委員長頒發海華榮譽章表揚。（記者叢昌瑾攝）

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