澳洲律師符儒評救助度假打工台人 獲頒海華榮譽章

澳洲符儒評律師長久以來熱心服務僑社工作以及處理國人急難事件。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-25 17:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲律師符儒評今天接受僑委會頒贈「海華榮譽章」。符儒評積極協助我駐雪梨辦事處及伯斯關懷救助協會單位，義務協助台灣人急難事件的相關法律問題，迄今已處理過至少50件台灣人的案子，尤其是赴澳度假打工國人法律問題。他說，這個獎章讓他覺得要更努力，把所有的案子做到更好。

僑委會委員長吳新興今天頒贈「海華榮譽章」給澳洲伯斯律師符儒評，表彰他長期在西澳地區積極協助僑社服務，維護並解決度假打工台灣人的勞工權益，也義務提供急難國人和家屬初期免費的法律諮詢服務，也曾多次配合辦理度假打工安全宣導活動。

吳新興說，我國人前往澳洲打工的人數多，發生意外比例也高，時常需要僑胞的協助，特別感謝僑胞們的幫忙。吳新興強調，澳洲很大，許多僑胞一接到電話就開車到三、四百公里外的地點協助，令人感動。此次受獎的符律師，協助我僑民多年，數十年如一日，「中華民國政府實在虧欠符律師一個鼓勵」，因此今天特別頒贈獎章，感謝他長期的幫忙。

符儒評出身汶萊，是汶萊移民澳洲的第一代，今年69歲，仍熱心致力於法律服務工作。符儒評在伯斯從事律師30年，參與協助台灣人超過10年，辦理過至少50件台灣人的案子。符儒評獲獎相當開心，致詞時說，他對伯斯法律非常了解，希望人們得到公道的賠償，「有時不是錢的問題、而是在於公道」。符儒評也說，這個獎章讓他覺得要更努力，把所有的案子做到更好。

今日典禮也有十多名曾接受符律師協助的國人及家屬到場觀禮，感謝符律師協助。一名陳女士特地和全家一起從高雄北上觀禮，今天也分享接受幫助的經驗。陳女士說，三年前她的弟弟在澳洲發生重大車禍，全家趕赴澳洲探視。她說，當時外交部、僑界都幫忙，協助安排住宿、醫院往返交通等，符律師則協助面對官司，也不厭其煩地居中溝通，收集證據資料等。她相當感動地說，如果只有他們自己處理，「真的很渺小、也不夠專業」，受到符律師的關照相當感謝。