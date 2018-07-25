東亞青運主辦權遭取消 吳敦義：恐與兩岸政策及正名公投有關

2018-07-25 16:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市遭取消2019東亞青運主辦權，國民黨主席吳敦義今天表示，恐與兩岸政策及東京奧運正名公投有關，希望國民黨台中市長參選人盧秀燕、全國民眾敦促相關單位盡力申復，希望這個機會能失而復得。

國民黨下午到台中市舉辦行動中常會，吳敦義在會前針對東亞青運主辦權遭取消一事接受媒體訪問，他表示，昨天聽到這個訊息，非常震驚與錯愕，東亞青運是前台中市長胡志強任內努力爭取的機會，說明國際間對於台中市逐漸朝向國際現代化都會的發展，刮目相看，軟硬體的實力也獲得高度肯定，沒有想到突然間傳來取消的訊息。

吳敦義認為，問題恐怕在於兩岸政策，媒體或其他機構民調都顯示，蔡英文政府在三件事是令民眾失望的，其中一項是兩岸政策，將近60％民眾認為蔡英文政府的兩岸政策遠不如國民黨政府。

吳敦義也說，取消東亞青運主辦權，恐怕也與2020東京奧運正名公投引發論述有關；國際奧會在5月就已否決中華奧會更名，民進黨立委鄭寶清6月初向行政院質詢更名問題，行政院6月中旬正式回答指更名是不恰當的，可是還是沒有阻止更名的公投連署，恐怕這就是問題的癥結。

吳敦義希望盧秀燕、台中市及全國民眾應敦促奧委會等相關單位盡力申復，希望這個機會能夠失而復得，讓台中市不要錯過這個機會。