為培育年輕優秀學者 明年科技預算成長至1200 億

2018-07-25 16:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為提升台灣科技發展的競爭力，扶植5+2產業等發展，據悉，明年度科技預算加計前瞻基礎建設特別預算的科技經費，將比今年度相同基礎預算數1151億元，成長到1200億元左右，為挽留台灣優秀科技人才，避免被國外頂尖大學挖走，行政院規畫明年度編列逾10億元的年輕優秀科技學者養成計畫，提高對這些學者的研究經費補助。

這筆逾10億元預算，是編列在明年度前瞻基礎特別預算中，以讓年輕優秀科技學者有比較充裕的研究動能以及穩定的科研環境，透過這筆經費提高年輕優秀學者的研究主持費與相關研究人力等費用。

行政院科技會報執行秘書蔡志宏不諱言，已有台灣優秀科研學者被國外大學挖手，台灣若無年輕優秀科技學者養成計畫，提供給他們穩定的研究環境，「我們的人才會被挖走！」。

108年度科技預算，目前初步匡列科技發展預算976億元，以及前瞻基礎特別預算中有關的科技項目187億元，另外，由行政院科發基金累積剩餘提撥的人工智慧（AI）創新研究中心第2期預算15億元，以及尚待審議通過的太空計畫第3期經費，明年科技預算總規模將1200億元，估計明年科技預算將較今年預算成長5％。

明年度科技預算的重點，將持續推動政府力推的亞洲．矽谷、智慧機械、綠能產業、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟等5+2產業，以及數位經濟、文化科技創新、晶片設計與半導體前瞻科技等10大重點政策項目，並聚焦於AI、醫療科技等項目，以提升台灣科技發展的附加價值競爭力。

據悉，明年度科技發展預算976億元，以生醫產業佔較大宗，比例達20％，其次為數位經濟占17％，明年度前瞻基礎特別預算有關的科技預算187億元，則有綠能建設預算、數位建設計畫與人才培育3大項，年輕優秀科技學者養成計畫經費則編列在人才培育的預算中。