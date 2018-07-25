蔡英文：林佳龍是中台灣選戰領頭羊

兼任民進黨主席的總統蔡英文（右）今於民進黨中常會表示，林佳龍（左）這3年努力，成功帶領台中市穩健逐步轉大人，也成功扮演中台灣領頭羊角色。（記者羅沛德攝）

2018-07-25 16:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選戰，藍綠都喊出「決戰中台灣」。兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中常會表示，林佳龍這3年努力，成功帶領台中市穩健逐步轉大人，也成功扮演中台灣領頭羊角色，帶領中彰投苗4個縣市一起前進。今年底的縣市選戰，中台灣是關鍵，希望台中市長林佳龍繼續擔任起「中台灣選戰的領頭羊」，她要賦予市長帶領中台灣其他縣市、一起贏得勝利的重責大任。

林佳龍今出席中常會，以「舊城新生，台中治水」為題於專案報告，分享綠、柳川整治、大車站計畫、文化復興等政績。受邀分享的台中市電子街商圈主委余政雄表示，他家就在綠川旁，原認為台中市府水利局推動整治河川是「不可能的任務」，但最後真的解決綠川惡臭問題。

受邀到會中分享受惠經驗的印尼看護工Pindy表示，她照顧的阿嬤住在台中醫院護理之家，一旁的柳川很髒，沒地方可以散步。現在變得很漂亮、很美，水也很乾淨，看護們可以推阿嬤、阿公去散步，感覺很安心，是很棒的地方。

蔡英文聽完報告後表示，這3年時間，林佳龍帶領團隊努力下，將綠川柳川掀蓋，重新規劃整治，讓兩川河岸景色重現，成為台中重要地標，更是全國第一個打造水岸註冊商標的品牌。綠川柳川的掀蓋整治，帶動周遭景致改變，讓台中中區再次活絡起來。

蔡英文表示，河川整治是許多地方政府治理核心課題，成功的河川治理可以帶動地方發展，過去民進黨地方執政有宜蘭冬山河經驗，更有整治愛河經驗，這些都是成功案例，現在有綠柳川改變再生，是連結舊城新生的治水典範，不僅是許多人參訪觀摩的成功案例，也是民進黨地方治理史上的新台中經驗。

蔡英文說，除了兩川整治，林佳龍也將第一廣場改為東協廣場，讓東南亞好朋友來台中之後，有個地方思念家鄉味道和好朋友相聚地方，也為台中增添很多東南亞異國風情，拉近台灣和東南亞的關係。

蔡英文說，林佳龍將以成功的台中治理經驗，帶領中台灣其他縣市首長參選人一起贏得選舉，讓中台灣一起進步轉大人，一起來給市長和團隊加油。