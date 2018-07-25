台南市8年做了什麼？攏底加

2018-07-25 15:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市研考會今（25）日在市政會議報告近8年來各項業務成果，分析市府以「第1任打基礎、第2任大建設」理念推動45項具體重大建設，有多項皆已完工營運，看見成果。

隨著年底選舉逼近，市政議題成選將話題。南市研考會細數南市重大建設成績單，其中將在今年底前完工的，包括黃金海岸船屋活化、台南市美術館、左鎮菜寮化石文化園區、山上花園水道博物館等。

此外，南市配合前瞻計畫，中央已核定包括軌道、水環境、綠能、城鄉等項目，共86項建設，經費達570億元。

研考會主委趙卿惠表示，市府打造讓全民參與的「開放政府」，在開放資料方面，南市政府是國內第1個採用國際主流資料開放平台（CKAN）的地方政府，目前共有602個資料集、3337筆資料，以開放資料格式，開放民眾自由下載利用，包含「台南登革熱地圖」、「道路潛藏危機地圖」、「台南災害潛勢地圖」等，都是民間發展各類加值創新運用的具體成果。

研考會表示，為方便民眾陳情，研考會整合陳情管道，改以線上即時服務系統，其中打造1999主題網與OPEN1999 APP，讓民眾在線上反映問題並直接派工，案件處理天數也從2.9天降為1.2天，提升服務品質，該專案也先後獲得「智慧城市創新應用獎」及「政府服務獎」肯定。