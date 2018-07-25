當刺客對付王世堅 學姊說話了！

2018-07-25 15:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近日爆紅的柯市府幕僚「學姊」黃瀞瑩，今傳出市府有意安排她當美女刺客，參選中山大同區市議員。柯文哲今早受訪笑稱「查過黃的戶籍在北投，遷戶籍時間來不及」，黃瀞瑩稍後受訪則四兩撥千斤指柯只是玩笑話，但認同柯的政治理念，「市長在任的時間點，我都會在市長的團隊中幫忙跟服務」。

黃瀞瑩笑稱，確實在網路上看到不少網友問說「學姊可不可以出來選議員」，但不知道是認真還開玩笑。對於市長今早指有查過黃瀞瑩戶籍，黃則「還原」當時情況，解釋市長是開玩笑問「誒，你戶籍在哪」，她回說「我北投啊，怎麼了」就這樣，沒有想太多。

黃坦言自己對政治這塊一直很有興趣，不管從新聞或幕僚角度，是滿有興趣的，只是不管是在什麼位置，都還需要去累積經驗和知識，現階段沒有（從政）這樣的規劃，他才剛進來媒體事務組，要加強的部分還有很多 還有一段路要走，沒有這麼快。

媒體詢問未來是否投入市議員選舉協助柯文哲組織基層？黃靜瑩表示，可以幫市長加分最好，只是要選擇在什麼樣的角色幫市長加分，柯市長的理念跟她對政治的想像還蠻相似的，「至少市長在任的時間點，都會在市長的團隊幫忙與服務！」

至於議員王世堅對於北市府有意讓黃出征中山大同區市議員一事，嗆「柯文哲應該自己出來單挑」，對此黃靜瑩表示，就是如市長上午所言，選舉無需針對任何人惡意攻擊。