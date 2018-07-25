不賣北農股份 陳吉仲：盼北市府成全農委會創造三贏

不賣北農股份，農委會副主委陳吉仲：盼北市府成全農委會創造三贏。（資料照）

2018-07-25 15:40

〔記者吳欣恬／台北報導〕昨傳出台北市政府打算向農委會買下北農22.76%股權，柯文哲今受訪時直指，北農股權分散，管不了總經理吳音寧，「但每天在議會被罵是我！」農委會副主委陳吉仲今回應，「北市府是否要思考將北農股份賣給農委會？」他指出，如此一來可以創造農委會、北市府以及北農三贏的局面，「看北市府可不可以成全農委會？」

陳吉仲指出，如果北市府將北農股份賣給農委會，可以創造三贏：農委會能達成幫助農民的政策目標、北農能執行農產品供需調節的措施、北市府也不用再擔心股權不夠管不了、擔心被議員罵。

對於北市府提出要買回農委會在北農的股權一事，陳吉仲回應，要討論這個問題，要先了解北農扮演的角色、賦予的政策目標是什麼。他指出，如果北市府都能自己負責，當然可以討論股權買賣或移轉的事。

陳吉仲指出，北農是國內果菜價格指標點，全台果菜產地、甚至產地批發市場的價格都是靠北農決定，如果北市府可以讓北農的果菜做到更完整分級，也能達成調節全台果菜價格的政策任務，北市府如果做得到，農委會樂意談，「但北市府做得到嗎？」

陳吉仲也提出訴求，請北市府逆向思考，「是否要將北農股份賣給農委會？」「北市府可不可以成全農委會？」如果北市府願意賣，農委會很樂意跟北市府討論，相關預算等細節執行都不用擔心。